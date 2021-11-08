Karma oy için Ad- Hoc Komite kuruluyor

Genel Kurul, ‘Karma oyun kaldırılması veya değiştirilmesine’ ilişkin düzenleme içeren tezkereyi de, bu bağlamda Geçici ve Özel Ad-hoc Komite Kurulması’nı da oybirliği ile onayladı. Her siyasi partiden 1’er milletvekili ile toplam 6 üyeli komitenin kurulması da Genel Kurul’un onayına sunuldu, oybirliği ile onaylandı.

Komite’de UBP’yi temsilen Özdemir Berova, CTP’yi temsilen Fazilet Özdenefe, HP’yi temsilen Ayşegül Baybars, TDP’yi temsilen Zeki Çeler, DP’yi temsilen Serdar Denktaş ve YDP’yi temsilen Erhan Arıklı’nın görev yapması da Genel Kurul’dan onay aldı.