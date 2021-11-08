Künye
Kıbrıs 28
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
7 Zanlı 4 gün daha tutuklu kalacak!
7 Zanlı 4 gün daha...
1 ay cezaevine gönderildiler
1 ay cezaevine gönderildiler
İcradan mal kaçırmaya çalıştı!
İcradan mal kaçırmaya çalıştı!
Ölümlü trafik kazası!
Ölümlü trafik kazası!
3 gün daha poliste tutuklu kalacak
3 gün daha poliste tutuklu...
banner107

Karma oy için Ad- Hoc Komite kuruluyor

Meclis Genel Kurulu, Danışma Kurulu toplantısının ardından yeniden toplandı. UBP adına Grup Başkan Vekili Sunat Atun’un sunduğu Cumhuriyet Meclisi Seçimleri’nin yenilenmesine yönelik karar önerisi görüşüldü, tezkere oybirliği ile onaylandı.

08 Kasım 2021 Pazartesi 13:45
53 Okunma
Karma oy için Ad- Hoc Komite kuruluyor
banner108

Genel Kurul, ‘Karma oyun kaldırılması veya değiştirilmesine’ ilişkin düzenleme içeren tezkereyi de, bu bağlamda Geçici ve Özel Ad-hoc Komite Kurulması’nı da oybirliği ile onayladı. Her siyasi partiden 1’er milletvekili ile toplam 6 üyeli komitenin kurulması da Genel Kurul’un onayına sunuldu, oybirliği ile onaylandı.

Komite’de UBP’yi temsilen Özdemir Berova, CTP’yi temsilen Fazilet Özdenefe, HP’yi temsilen Ayşegül Baybars, TDP’yi temsilen Zeki Çeler, DP’yi temsilen Serdar Denktaş ve YDP’yi temsilen Erhan Arıklı’nın görev yapması da Genel Kurul’dan onay aldı.

Anahtar Kelimeler:
Karma Oy
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kudret Özersay: Uzlaşmaya vardık
Kudret Özersay: Uzlaşmaya vardık
Serdar Denktaş: Aday değilim
Serdar Denktaş: Aday değilim
Ozanköy şehitleri anılacak
Ozanköy şehitleri anılacak
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim