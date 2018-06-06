Karneleri, Meral Akıncı dağıttı

Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi Çocuk Onkoloji Servisi’nde tedavi gören 6 öğrenci karnelerini almanın mutluluğunu yaşadı. Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, “Hastahane Okulları Projesi” kapsamında tedavileri nedeniyle okullarına devam edemeyen öğrenciler 2017-2018 eğitim öğretim yılı karnelerini Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit ile birlikte etkinliğe katılan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı’nın elinden aldı.

Akıncı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit’in de katıldığı etkinlikte, Onkoloji Servisi’ne cihaz bağışında bulundu. Girne Ada Lions Kulübü, katkılarından dolayı Meral Akıncı’ya plaket taktim etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Meral Akıncı, karne dağıtımı öncesinde yaptığı açıklamada, Onkoloji Hastanesi’nin yapımına ve iç donanımının sağlanmasına katkıda bulunanlara teşekkür ederek, bu bölümdeki çocuklar büyürken ihtiyacının sadece tedavi edilmek olmadığını, aynı zamanda fiziksel, zihinsel ve psikolojik gelişimlerinin de önemli olduğunu söyledi.

Bu yaş guruplarının ihtiyaçlarının belirlenmesinin çok önemli olduğunu dile getirerek, bu alanda ihtiyaçların giderilmesine katkı koyanlara teşekkür eden Meral Akıncı, yardımlar konusunda sadece devlete değil, özel sektör ve sivil toplum örgütleri ile herkese görevler düştüğünü, herkesin evinde bu türden bir sorun olduğunu kaydetti.

ÖZYİĞİT

Bakan Özyiğit eğitim öğretim yılının sonuna gelinen bu günlerde tüm okullarda ve öğrencilerde karne heyecanının var olduğunu ancak burada ayrı bir heyecanın yaşandığını ifade ederek, sağlıklarına kavuşmak için tedavi gören öğrencilerin aynı anda eğitimlerini de devam ettirerek öğretim yılı sonunda karnelerini almalarının kendileri için daha da anlamlı olduğunu belirtti.

Bu süreçte başta çocukların aileleri olmak üzere, Başhekim Bülent Dizdarlı önderliğinde canla başla çalışan doktor, hemşire ve hastahane yetkililerine de teşekkürlerini ileten Özyiğit “Bakanlık olarak çocuklarımızın bu dönemde yaşıtlarından geri kalmamaları adına gönüllü öğretmenlerimizle birlikte eğitim olanağı sunmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Özyiğit, görev alan öğretmenlere de bu anlamlı ve önemli görevi üstlendikleri için ayrıca teşekkür etti.

Konuşmaların ardından öğrencilere karne, başarı belgeleri ve hediyeleri verildi.