Karnelerini, Çocuk Onkoloji Servisi’nde aldılar

Kemal Saraçoğlu Vakfı, “Okumak her çocuğun hakkı” ilkesiyle 14 yıldır Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle vakıfa üye çocukların eğitimlerine devam edebilmesi için “Evde ve Hastanede Eğitim” uygulamasını 2 öğretmen desteğiyle sürdürüyor.

Bu kapsamda eğitim alan çocuklar karnelerini Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Çocuk Onkoloji ve Hematoloji Servisi’nde aldı. Karne ve hediyeleri çocuklara hekimleri, öğretmenleri, Milli Eğitim Bakanlığı, Kemal Saraçoğlu Vakfı’ndan temsilcilerle ailelerin katıldığı törende verildi.