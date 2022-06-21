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Karnelerini, Çocuk Onkoloji Servisi’nde aldılar

Hastanede ve evde eğitim gören, 2021-2022 öğretim yılını tamamlayan çocuklar, karnelerini, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Çocuk Onkoloji ve Hematoloji Servisi’nde aldı.

21 Haziran 2022 Salı 09:46
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Karnelerini, Çocuk Onkoloji Servisi’nde aldılar
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Kemal Saraçoğlu Vakfı, “Okumak her çocuğun hakkı” ilkesiyle  14 yıldır  Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle vakıfa üye çocukların eğitimlerine devam edebilmesi için “Evde ve Hastanede Eğitim” uygulamasını 2 öğretmen desteğiyle sürdürüyor.

Bu kapsamda eğitim alan çocuklar karnelerini Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Çocuk Onkoloji ve Hematoloji Servisi’nde aldı. Karne ve hediyeleri çocuklara hekimleri, öğretmenleri, Milli Eğitim Bakanlığı, Kemal Saraçoğlu Vakfı’ndan temsilcilerle ailelerin katıldığı törende verildi.

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