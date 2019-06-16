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Karpaz açıklarında dev kaplumbağa

16 Haziran 2019 Pazar 11:33
Karpaz açıklarında dev kaplumbağa

Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti, dün Karpaz açıklarında ilk kez deri sırtlı deniz kaplumbağasının gözlendiğini açıkladı.

Lokman Kahveci isimli balıkçının ağlarına yanlışlıkla takılan kaplumbağanın yaklaşık 750 kilo ile 2 metreden uzun olduğu bildirildi.

Dünyada en büyük kaplumbağa türü olduğu ifade edilen deri sırtlı deniz kaplumbağasının ağlardan kurtulup yara almadan tekrar denize salındığını duyuran  Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti’nin konu ile ilgili açıklaması şu şekilde:

15.6.2019 tarihinde Dipkarpaz’ın kuzeyinde Ronnas açıklarında Lokman Kahveci’nin ağlarına yanlışlıkla bir deri sırtlı deniz kaplumbağası yakalandı.  Dünyanın en büyük kaplumbağası olan bu türün Kuzey Kıbrıs’taki ilk kaydı. Yaklaşık 750kg ve 2m’den uzun olduğu gözlemlendi. Takıldığı ağlar çok hafif olduğu için bu koca dev ağları yırtmayı başarmış ve balıkçıların yardımı ile diğer iplerden de kurtularak yara almadan denize salınmıştır.

Akdeniz’de üremeseler de deri sırtlı deniz kaplumbağaları her sene İspanya’dan İsrail’e kadar Akdeniz’de mutlaka gözlenmektedirler. Bugüne kadar Güney Kıbrıs’taki balıkçılar tarafından az sayıda da olsa görülmüştürler. Akdeniz’de dolanan bireyler büyük ihtimalle Kuzey Atlantik’te özellikle Fransız Guiana, Trinidad ve Tobago, Kosta Rica, Kolombia ve Panama’da üreyen popülasyonlardandır. Karayipler ve Amerika’da da üreyen daha küçük popülasyonları vardır.

Deri sırtlı deniz kaplumbağaları okyanuslarda dolanır ve deniz anaları ile diğer büyük planktonik canlıları yiyerek yaşar. Mükemmel dalış yetenekleri ile 1000m’nin altına inebilirler. Gerçek anlamda soğuk-kanlı değildirler. Özel kan damarları ve kalın yağ tabakaları sayesinde vücut sıcaklıkların düzenleyebilir ve soğuk sularda da barınabilirler. Böylece İzlanda ve Kanada sularında da barınabilirler.

Lokman Kahveci derneğimizin (Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti) deniz kaplumbağalarıyla ilgili çalışmalarında 10 yıldan fazladır destek vermektedir.  Ağlarına kaplumbağa yakalanması gibi durumlarda bizlerle iletişime geçmektedir. Derneğimizin hedef-dışı avla alakalı ülkemizde başlattığı uluslar arası projenin de önemli elemanlarından birisidir. Yaklaşık 2 sene önce Hayvancılık Dairesi ile işbirliği içinde  başlatılan bu proje avcılık aktiviteleri sırasında ağlara takılan deniz kaplumbağaları, deniz memelileri, deniz kuşları, köpek balıkları ve vatozlar gibi tehlike altındaki türlerin izlenmesini amaçlar. Derneğimiz Akdeniz çapında gerçekleştirilen bu projenin Kuzey Kıbrıs temsilcisidir. Lokman Kahveci tarafından sağlanan bu kayıt Akdeniz’deki sayılarını tahmin edilmesine ve korunma çalışmalarına destek olacaktır. Derneğimiz adına Lokman Kahveci’ye teşekkür eder, bu gibi gözlemlerin tarafımıza bildirilmesini dileriz.

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Karpaz
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