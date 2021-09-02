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Karpaz açıklarında incelemeler sürüyor

Karpaz açıklarında 4 gemi ile inceleme yapıldı...

02 Eylül 2021 Perşembe 12:15
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Karpaz açıklarında incelemeler sürüyor

Suriye kaynaklı petrol sızıntısının yarattığı deniz kirliliği ve özellikle Karpaz kıyılarına olan etkisinin tespit edilmesi amacıyla, Vatan, Söndüren 10, Yapracık ve Altuğ 2 isimli 4 adet gemi ile sabah saat 09.00 ile akşam saat 18.30’a kadar inceleme yapıldı.

Karpaz Yarımadası’nın güney kısmının neredeyse tümünün incelendiği çalışmada, İnsansız Hava Araçları (İHA) uydu görüntüleri başta olmak üzere, gelen her türlü ihbar noktaları incelendi.

Turizm ve Çevre Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre incelemeler önümüzdeki günlerde de devam edecek.

Anahtar Kelimeler:
Petrol SızıntısıKarpaz
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