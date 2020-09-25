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KARPAZ BÖLGESİ YARIN YAĞMURLU

Karpaz bölgesinde yarın öğleye kadar yer yer sağanak yağmur bekleniyor.

25 Eylül 2020 Cuma 16:43
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KARPAZ BÖLGESİ YARIN YAĞMURLU

Karpaz bölgesinde  yarın öğleye kadar yer yer sağanak yağmur bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nden verilen bilgiye göre, ülke 26 Eylül -2 Ekim tarihleri arasında genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak, yarın ise üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava yarın parçalı zamanla az bulutlu, Karpaz bölgesi öğleye kadar yer yer sağanak yağmurlu, diğer günler açık ve az bulutlu olacak.   

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 34 – 37  ºC, sahillerde ise 30 – 33 ºC dolaylarında seyredecek. Rüzgar genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette, yarın zaman zaman kuvvetli esecek.

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