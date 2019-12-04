Karpaz Bölgesinde telefon hatlarında arıza meydana geldi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Karpaz Bölgesinde telefon hatlarında meydana gelen arızadan dolayı Dipkarpaz Polis Karakolu, Ziyamet Polis Karakolu ve Yeşilköy İtfaiye Merkezine ait telefon hatları devre dışı kalmıştır.

Arıza giderilinceye kadar, Dipkarpaz Polis Karakolu için 0548 811 7764, Ziyamet Polis Karakolu için 0548 811 7754 ve Yeşilköy Itfaiye Merkezi için 0548 811 7505 çağrı numaralı hatların kullanması önemle rica olunur.