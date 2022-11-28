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Karpaz bölgesindeki kadın girişimciler

Duygu Zengin yazdı: Karpaz bölgesindeki kadın girişimciler

28 Kasım 2022 Pazartesi 10:09
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Karpaz bölgesindeki kadın girişimciler



Kadın girişimciler, toplumda sürdürülebilir bir kalkınma için hayati önem taşıyor.
 İş hayatına farklı bir bakış açısı getiren, üreten ve ürettikçe kazanan, kazandıkça ekonomiye ve toplumun her kesimine olumlu faydalar sağlayan, toplumsal yaşamda güçlüklere karşı direnerek ve kararlılıkla yollarına devam eden birçok kadın girişimci var.
Karpaz Bölgesinde yaşayan Kadın Girişimcilerimizin sayısı günden güne artıyor,üretmekten vazgeçmiyorlar,
Tüm koşullara rağmen var güçleriyle üretmeye devam ediyorlar. Bu üretimi iyiden iyiye büyütmek adına, kadın girişimcilerimizin yanında olmaya ve onların çok yönlü bir desteğe ihtiyaç duyduklarını siz okuyucularıma belirtmek isterim.
Girişimcilik sektörü her ne kadar bir kadın için zor olsa da, her gün yılmadan çok daha iyisini yapacaklarına inanıyorum.
Üretken olmak, takdir görmek ve kazanç elde etmenin yanı sıra son derece mutlu olmak gerekiyor. Zor hayat koşulları altında, başarılarını alkışlayan ellerin artmasını hayal ediyorum.
Kadınlarımızın ürettiği ürünler ile ülkemizde ve dünyanın her köşesine pazarladığını ve günlük yaşamlarında karşılaştıkları zorluklara çözüm üretebilmiş olmalarını düşünüyorum.
Gelecek yıllardaki hedefimiz, üretimimiz olan ürünler ile ülkemiz de ve ulaşabileceğimiz en fazla noktada  erişimi sağlamak ve ihracatımızı arttırarak daha fazla ülke pazarına erişebilmek olmasıdır.
Ben insanım, ben gencim, ben kadınım, ülkeme katkıda bulunabilirim. Gerçekleştirdiğim başarıların sonrasında bana verilecek en büyük ödül ise alkıştır.

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