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Karpaz bölgesindeki sokağa çıkma yasağı 10 Nisan’a kadar uzatıldı!

Bakanlar Kurulu kararıyla, 27 Mart günü Karpaz bölgesindeki 15 köyde ilan edilen sokağa çıkma yasağı, görülen lüzum üzerine 7 gün süreyle daha uzatıldı

03 Nisan 2020 Cuma 14:15
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Karpaz bölgesindeki sokağa çıkma yasağı 10 Nisan’a kadar uzatıldı!

Bakanlar Kurulu kararıyla, 27 Mart günü Karpaz bölgesindeki 15 köyde ilan edilen sokağa çıkma yasağı, görülen lüzum üzerine 7 gün süreyle daha uzatıldı.

Uzatma kararı şu şekilde: 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Fasıl 156 Sokağa Çıkma Yasağı Yasası’nın 2’nci maddesinin kendisine verdiği yetkiyi kullanarak, Corona Virüsün (Covid-19) yayılmasını önlemek amacıyla, 27.3.2020 tarih ve 51 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sokağa Çıkma Yasağı Emirnamesi’nin süresi dolduğundan Emirnamede öngörülen istisnai durumlara bağlı kalmak kaydıyla aşağıda belirtilen köylerde başlayan genel virüs tarama çalışmasının daha etkili şekilde yapılmasının devamının sağlanması amacıyla 3 Nisan 2020 tarihi itibariyle Saat:14:00’den itibaren 7 gün süreyle sokağa çıkma yasağı ilan eder.

1- Ziyamet, Yeşilköy, Balalan, Adaçay, Sipahi, Yenierenköy, Dipkarpaz, Gelincik, Derince, Boltaşlı, Taşlıca, Avtepe, Kuruova, Kaleburnu, Esenköy

2- Bu sokağa çıkma yasağına uymayanlar hakkında yürürlükteki mevzuat çerçevesinde cezai kovuşturma yapılacaktır.

Anahtar Kelimeler:
Bakanlar KuruluKarpazSokağa Çıkma Yasağı
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