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Karpaz'da 15 köyde sokağa çıkma yasağı

Başbakanlıktan konuyla ilgili açıklama geldi

27 Mart 2020 Cuma 13:29
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Karpaz'da 15 köyde sokağa çıkma yasağı

Başbakanlıktan konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Fasıl 156 Sokağa Çıkma Yasağı Yasası’nın 2’nci maddesinin kendisine verdiği yetkiyi kullanarak, Corona Virüsün (Covid-19) yayılmasını önlemek amacıyla, 27.3.2020 tarihi itibariyle Saat 14:00’den itibaren 7 gün süreyle aşağıda öngörülen istisnai durumlara bağlı olarak aşağıda belirtilen köylerde başlayan genel virüs tarama çalışmasının daha etkili şekilde yapılması için kısmi sokağa çıkma yasağı yerine sokağa çıkma yasağı ilan etti

1.Bakanlar Kurulu tarafından Corona Virüs (Covid-19) hakkında alınan tedbir kararları çerçevesinde, Ziyamet, Yeşilköy, Balalan, Adaçay, SipahiYenierenköyDipkarpaz, Gelincik, Derince, Boltaşlı, Taşlıca, Avtepe, Kuruova, Kaleburnu, Esenköy köylerinde sadece çok acil sağlık ihtiyacı için İskele Kaymakamlığından izin almak kaydıyla evden çıkılabilecektir.

2.Tanımlanan bu köylerde tüm giriş çıkışlar polis kontrolünde olacak ve bu süreci yürütmek üzere Kemal Deniz Dana Başkanlığında, İskele Kaymakamı, Polis Müdürü veya  Müdür Yardımcısından oluşan Karpaz Koordinasyon Komitesi kurulacaktır.

3. Bu sokağa çıkma yasağına uymayanlar hakkında yürürlükteki mevzuat çerçevesinde cezai kovuşturma yapılacaktır. 

Anahtar Kelimeler:
SipahiYenierenköyDipkarpaz
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Ertaç 2020-03-27 13:36:13

Ondört gün dayanıp dışarı çıkmasaydık bu iş bitmişti.O kapılar kapanmasın diye gavurla kucak kucağa savaş verenler,biz kapılar kapansın dediğimizde bize küfretmiştiniz,şimdi gördünüzmü ?

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Misafir Avatar
Doğru 2020-03-27 13:41:37 @Ertaç

Doğru diyorsun Ertaç, o hikayeyi sen da oku.
Ben çok beğendim.
Size yıllar önce yaşanmış hikaye gibi bir olay anlatayım.
Köyün birinde, köyün güçlülerinden, cesurlarından vs vs sayılan adamın biri, evlerinin önünde eşini dövmektedir. Bayan yerde sırt üstü, elleri ve ayaklarını kullanarak kendini korumaya çalışarak çığlıklar atmaktadır. Adam da yüzüne ellerine vs vurmaya devam eder. O sırada yoldan geçen yaşlı bir amca yanlarına gider ve bastonu ile adamın koluna dokunur. Adam durur, kadın savunma pozisyonunu bozmadan o da durur. Yaşlı adam döven adama, ,”Kadınları dövmezler oğlum, okşallar, severler, s ………”, der. Adam saf saf yaşlı adama bakar, kadın ise yattığı yerden cevap verir, “ Nerde öyle akıl dayıcığım, NERDEee?”, der.

Kıssadan hissesi olan alsın.

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dervis 2020-03-27 14:11:44

akinci size daha ilk gunden ohal ilan edelim dedi..dinlemediniz. simdiye kadar hersey ortaya cikmisti. hastalanan evinden direk hastaneye gidecekti kimseye bulastirmadan. sirf akinci soyledi diye hukumet reddetti. dedigine gelmenize az kaldi am is isten gecti. saglik sisteminin bu yuku kaldiramayacagini bildiginiz halde bu sorumlulugu nasil aldiysaniz oyle tasiyacaksiniz. bunun vebali sizin ustunuzdedir, beceriksizler ordusu..

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Ertaç 2020-03-27 14:12:12

Kıbrıslı rumuzlu arkadaş gavuru bu kadar seversen Güneye geç.Salak da senin gibi gavur hayranlarına denir.Ayrılamıyorsunuz o katliamcılardan,ne aşk be

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kıbrıslı 2020-03-27 13:51:21

Ertaç acaba sen salakmısın,yoksa salağa mı yatıyorsun?Önce insan olmayı dene aptal aptal yazılar yazma

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