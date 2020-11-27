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Karpaz'da iki vaka daha tespit edildi

Koronavirüse yakalanan Karpazlı iki Rum çocuk Güney Kıbrıs'ta aileleriyle birlikte karantinaya alındı.

27 Kasım 2020 Cuma 11:09
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Karpaz'da iki vaka daha tespit edildi

Dipkarpaz’da ikamet eden Kıbrıslı Rumlar arasında iki Covid-19 vakası daha tespit edildi.
 
Konu hakkında Kıbrıs Haber Ajansı’na açıklamada bulunan Kıbrıs Rum Yönetimi İnsani Konular ve Yurt Dışında Yaşayan Kıbrıslılardan Sorumlu Komiseri Fotis Fotiou, tespit edilen iki vakanın çocuk olduğunu ve sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Fotis Fotiou, çocukların Güney Kıbrıs'ta anneleriyle birlikte bulunduklarını ve hastanede tedavi görmediklerini ancak sağlık yetkililerinin sürekli gözetimi altında olduklarını ifade etti.
 
Bugüne kadar Dipkarpaz’da ikamet eden Kıbrıslı Rumlar arasında 10, Kormacit (Koruçam) köyünde ise 6 Maronitte koronavirüsü tespit edildi.

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