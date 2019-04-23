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Karpaz Gate Marina kaçak mı ?

23 Nisan 2019 Salı 13:11
Karpaz Gate Marina kaçak mı ?
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Geçtiğimiz gün işyeri izinlerini yenilenmediği gerekçesiyle Yenierenköy Belediyesi tarafından mühürlenen Karpaz Gate Marina ile ilgili cevapsız kalan bazı soruları "Karpaz Gate Marina kaçak" mı iddiasını gündeme getirdi

İŞTE O SORULAR;

1 - Marina içerisindeki binaların oturduğu ve denize dolgu yapılan alan tapu kayıtlarında var mı ?

2 - Marina içerisindeki restoranların oturduğu dolgu alana nihai tasvip belgesi verildi mi ? Verildiyse bu dolgu alanla ilgili hangi teknik verilerden ve testlerden yararlanılarak verildi ? Denetlemeyi kimler yaptı ?

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3 - Karpaz Gate Marina içerisinde bulunan restoran ve diğer binaların nihai tasvip belgesi var mı ? Nihai tasvip belgesi varsa burada yazılı parsel numaraları nedir ? Binalar bu parsel numaraları üzerinde mi yoksa dolgu alanda mı ?

Nihai tasvip belgesini veren makamlar bunları yerinde kontrol etti mi ?

4 - Karpaz Gate Marina sahibi şirketin hissedarı olan şirketler hangi ülkede kurulu şirketlerdir ve tamamı yabancı sermaye olduğu iddia edilen bu şirket için Bakanlar Kurulu tarafından stratejik öneme sahip liman işletmeciliği yapabilir diye herhangi bir karar üretildi mi ? 

5 - KKTC sınırları içerisinde herhangi bir liman işletme izni için yabancıların güvenlik soruşturması nasıl yapılır ?

Bu soruşturma Karpaz Gate Marina için yapıldı mı ? Böylesine stratejik öneme sahip bir liman için Bakanlar Kurulu tarafından herhangi bir karar verildi mi ? Verildiyse gerekçeleri nelerdir ?
 

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Son Güncelleme: 23.04.2019 13:22
Anahtar Kelimeler:
Karpaz Gate Marina
Yorumlar
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qwe 2019-04-23 15:33:25

İsrailliler anamızı belledi o liman üzerinden yapılmadık kaçakcılık kalmadı.

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Kemal 2019-04-23 20:00:58

Flyalının marinası bittikten sonramı aklınıza geldi bu işler. Kim kimi neden koruyor kimin kimden ne çıkarı var onu söyleyin. Kim kimden ne kadar mama yiyecek onu araştırıp haber yapsanız habercisiniz derim size

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