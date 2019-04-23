Geçtiğimiz gün işyeri izinlerini yenilenmediği gerekçesiyle Yenierenköy Belediyesi tarafından mühürlenen Karpaz Gate Marina ile ilgili cevapsız kalan bazı soruları "Karpaz Gate Marina kaçak" mı iddiasını gündeme getirdi

İŞTE O SORULAR;

1 - Marina içerisindeki binaların oturduğu ve denize dolgu yapılan alan tapu kayıtlarında var mı ?

2 - Marina içerisindeki restoranların oturduğu dolgu alana nihai tasvip belgesi verildi mi ? Verildiyse bu dolgu alanla ilgili hangi teknik verilerden ve testlerden yararlanılarak verildi ? Denetlemeyi kimler yaptı ?

3 - Karpaz Gate Marina içerisinde bulunan restoran ve diğer binaların nihai tasvip belgesi var mı ? Nihai tasvip belgesi varsa burada yazılı parsel numaraları nedir ? Binalar bu parsel numaraları üzerinde mi yoksa dolgu alanda mı ?

Nihai tasvip belgesini veren makamlar bunları yerinde kontrol etti mi ?

4 - Karpaz Gate Marina sahibi şirketin hissedarı olan şirketler hangi ülkede kurulu şirketlerdir ve tamamı yabancı sermaye olduğu iddia edilen bu şirket için Bakanlar Kurulu tarafından stratejik öneme sahip liman işletmeciliği yapabilir diye herhangi bir karar üretildi mi ?

5 - KKTC sınırları içerisinde herhangi bir liman işletme izni için yabancıların güvenlik soruşturması nasıl yapılır ?

Bu soruşturma Karpaz Gate Marina için yapıldı mı ? Böylesine stratejik öneme sahip bir liman için Bakanlar Kurulu tarafından herhangi bir karar verildi mi ? Verildiyse gerekçeleri nelerdir ?

