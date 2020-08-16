Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Emaneti cebe attı
Emaneti cebe attı
Polisi kandırmaya çalıştılar
Polisi kandırmaya çalıştılar
Suçüstü yakalandı
Suçüstü yakalandı
Telefon hırsızı yakayı ele verdi
Telefon hırsızı yakayı ele verdi
Ailelerin şikayeti üzerine zanlı tutuklandı
Ailelerin şikayeti üzerine zanlı tutuklandı

Karpaz Gate Marina kapatıldı!

Karpaz Gate Marina, bir çalışanının test sonucunun pozitif çıktığını ve tesisin, diğer personellerin test sonuçları çıkana kadar hizmet vermeyi durdurduğunu duyurdu.

16 Ağustos 2020 Pazar 13:09
4496 Okunma
Karpaz Gate Marina kapatıldı!

Karpaz Gate Marina yazılı bir açıklama yaparak bir çalışanlarının Koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından, hizmet ağında çalışan tüm personele test yapıldığını, sonuçlar çıkana kadar hizmet verilmeyeceğini duyurdu.

Açıklamada, halk sağlığını korumak maksadıyla tesisin sadece marina müşterilerine açık olacağı da kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 5 pozitif vakaya rastlandığı, bu vakalardan ikisinin yerel vakalar olduğu ifade edilmişti.

Karpaz Gate Marina'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Tüm halkımızın bilgisine,

İçinde bulunduğumuz ve tüm dünyanın ilk kez deneyimlediği bu olağan dışı süreçte herkesin yaşayabileceği gibi maalesef bir çalışanımıza bu sabah korona virüsü teşhisi konmuştur.

Hem çalışanımıza hem de tüm ailesine geçmiş olsun dileklerimizi sunar, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını dileriz.

Yiyecek ve içecek tesislerimiz bu hizmet ağında çalışan personelimizin testleri tamamlanıp sonuçları açıklanana kadar hizmet vermeyecektir. Her şeyin başı sağlık felsefemiz çerçevesinde müşterilerimizin ve hepimizin sağlığı açısından tesislerimiz sadece marina müşterilerimiz için açık tutulacaktır.

Sürecin başından beri Sağlık Bakanlığı ve Yenierenköy Belediyesi ile istişare ve diyalog içerisinde gerekli tüm önlemleri alarak hareket etmekteyiz.

En kısa sürede yeniden görüşmek dileğiyle…

Kaynak: ADA BASINI

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ali Pilli açıkladı :3 yeni vaka daha!
Ali Pilli açıkladı :3 yeni vaka daha!
KKTC'de 10 yeni vaka!
KKTC'de 10 yeni vaka!
“Yola çıkıyoruz, yavaş yavaş ısınmaya başladık”
“Yola çıkıyoruz, yavaş yavaş ısınmaya başladık”
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim