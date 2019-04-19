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Karpaz Gate Marina’nın bazı bölümleri mühürlendi

19 Nisan 2019 Cuma 17:52
Karpaz Gate Marina’nın bazı bölümleri mühürlendi
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Karpaz Gate Marina’nın bazı bölümleri Yenierenköy Belediyesi, tarafından mühürlendi.

Dolgu alanlarının Tapu Vaziyet Planı’nda yer almaması ve 3 aydır iş yeri çalışma izni olmadığı gerekçesiyle yatların bakıma alındığı kısım, restoranlar, market ve diğer ofisler belediye ekiplerince mühürlendi.

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Yenierenköy Belediyesi, Karpaz Gate Marina’da dolgu alanlarının Tapu Vaziyet planında yer almaması ve 3 aydır işyeri çalışma izninin yenilenmediği gerekçesiyle marinanın bazı kısımlarını mühürledi.

Öte yandan yatların marinaya giriş çıkışları ve gümrük işlemleri mühürlenmeden etkilenmeyecek.

Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, Karpaz Gate Marina’nın bölge için gerek ekonomik gerekse turizm anlamında çok büyük değer olduğunu ifade ederek, böylesi tesislerin yasal prosedüre uygun faaliyet göstermelerini istediklerini söyledi. Marinada mühürlenen bölümlerin hiçbir yasal statüsünün bulunmadığını dile getiren Yeşilırmak, 3 aydır çalışma izninin yenilenmediğini ve dolgu alanlarının tapu vaziyet planında yer almadığını, bu nedenle mühürlenme işleminin gerçekleştirildiğini belirtti.

Yeşilırmak, ilgili firmanın avukatının kendisini tehdit ederek hakaretlerde bulunduğunu kaydederek, polise suç duyurusunda bulunduğunu ve şikayetçi olduğunu sözlerine ekledi.

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Karpaz Gate MarinaMühürlemeYenierenköy BelediyesiHaberGündemKıbrıs
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