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Karpaz Halkının Lefkoşa'da Yaptığı Eylem Başbakanlık Önünde Tamamlandı

Karpaz halkının Lefkoşa'da yaptığı eylem Başbakanlık önünde tamamlandı. 

02 Ağustos 2019 Cuma 16:23
Karpaz Halkının Lefkoşa'da Yaptığı Eylem Başbakanlık Önünde Tamamlandı

Karpaz halkının Lefkoşa'da yaptığı eylem Başbakanlık önünde tamamlandı. 

Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, Karpaz halkının sesini duyurmak amacıyla bugün Lefkoşa'da gerçekleştirdikleri eylemin başarılı olduğunu ve seslerini yetkililere duyurduklarını söyledi. 

Yeşilırmak, eyleme katılan bölge halkına teşekkür ederek, eylemin başarılı bir şekilde tamamlandığını ifade etti ve bölge halkını otobüslere uğurladı. 

Yenierenköy Belediye Başkanı Yeşilırmak, belediye ve bölge muhtarları öncülüğünde "Karpaz bölgesine gereken önem verilmediği" gerekçesiyle Lefkoşa’da yaptıkları eylemin ardından Başbakan Ersin Tatar ile de bir görüşme yapacaklarını söyledi. 

Eylemin tamamlanmasının ardından Başbakanlık Müsteşarı Ömer Aydın Köseoğlu, Belediye Başkanı ve beraberindeki heyeti Başbakanlığa aldı. 

Yeşilırmak, Tatar ile görüşmesinin ardından basın açıklaması yapacağını da söyledi. 

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Anahtar Kelimeler:
KarpazEylem
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