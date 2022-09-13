Karpaz - İskele Anayolunda feci kaza!

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza, saat 16.00 sıralarında, Karpaz - İskele Anayolu Pamuklu yol kavşağında meydana geldi.

Mahide Meral KAYA (K-29), yönetimindeki NL 970 plakalı araç ile Pamuklu yol kavşağından anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce Karpaz - İskele Anayoluna giriş yapması sonucu o esnada Kumyalı istikametinden Çayırova istikametine doğru seyreden Hatice ÇALIŞMAZ (K-55) yönetimindeki SY 143 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştılar.

Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ile NL 970 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Cafer Can Yılmaz (E-34) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor.