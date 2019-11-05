Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Yeni iOS'tan bir hata daha
Yeni iOS'tan bir hata daha
Google o markayı satın aldı
Google o markayı satın aldı
Tıkalı burun uyku problemlerine yol açıyor
Tıkalı burun uyku problemlerine yol...
Aspirin depresyona iyi geliyor
Aspirin depresyona iyi geliyor
Birçok hastalığın tedavisinde kullanılıyor
Birçok hastalığın tedavisinde kullanılıyor

Karpaz-Pamuklu-Çayırova yolunda kaza!

Karpaz-Pamuklu-Çayırova yolunda kaza meydana geldi.

05 Kasım 2019 Salı 17:49
Karpaz-Pamuklu-Çayırova yolunda kaza!

Karpaz-Pamuklu-Çayırova yolunda trafik kazası meydana geldi. Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza, saat 16:20 sıralarında meydana geldi. 31 yaşındaki Özkan Milli, Çayırova- Pamuklu Anayolu üzerinde, yönetimindeki GZ 554 plakalı araç ile Karpaz istikametine doğru seyrettiği sırada Pamuklu yakınlarında sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun sağına geçerek karşı istikametten gelen 39 yaşındaki Birol Betmezoğlu yönetimindeki TLF 782 plakalı kamyon ile çarpıştı. Kaza sonucu araca sıkışan ve ağır yaralanan Özkan Milli, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor.

banner22
Son Güncelleme: 05.11.2019 20:46
Anahtar Kelimeler:
KazaKarpazPamuklu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Üzgün 2019-11-05 19:57:23

Allahim kimse ölmesin lütfen

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı
Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı
Bir kişi boğularak hayatını kaybetti!
Bir kişi boğularak hayatını kaybetti!
Sanıklar suçlamaları kabul etmedi
Sanıklar suçlamaları kabul etmedi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim