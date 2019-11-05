Karpaz-Pamuklu-Çayırova yolunda kaza!

Karpaz-Pamuklu-Çayırova yolunda trafik kazası meydana geldi. Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza, saat 16:20 sıralarında meydana geldi. 31 yaşındaki Özkan Milli, Çayırova- Pamuklu Anayolu üzerinde, yönetimindeki GZ 554 plakalı araç ile Karpaz istikametine doğru seyrettiği sırada Pamuklu yakınlarında sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun sağına geçerek karşı istikametten gelen 39 yaşındaki Birol Betmezoğlu yönetimindeki TLF 782 plakalı kamyon ile çarpıştı. Kaza sonucu araca sıkışan ve ağır yaralanan Özkan Milli, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor.