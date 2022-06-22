Karpaz turizmine neşter vuruldu!

Borak yazılı açıklamasında, Dipkarpaz köyünün ekonomik kalkınmasına en büyük desteği, özellikle yaz aylarında turizmin verdiğini ifade etti.

“ Son zamanlarda yapılan akaryakıt zamları, altyapı eksiklikleri ile Zaferburnu yolunun kullanılamaz hale gelmesi, Karpaz’da turizme neşter vurmuştur” diyen Boran şöyle devam etti:

“Toplumun alım gücünün düşmesi sebebi ile Dipkarpaz’da turizm, oldukça sancılı geçiyor. Turizm tesislerine teşviklerin artması, Karpaz modeli oluşturulması, eko-agro turizm tesislerinin artmasına destekler verilmesi, mevcut tesislerin kredilendirilmesi gerekmektedir. Ekonomik daralma yaşayan Karpaz halkı için devlet yetkililerinin acil önlem alması gerekmektedir. Aksi taktide fakirleşme devam edecektir”