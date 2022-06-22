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Karpaz turizmine neşter vuruldu!

Dipkarpaz Çevre Koruma ve Sosyal Aktivite Derneği Başkanı Fırat Borak, son zamanlarda yapılan akaryakıt zamları, altyapı eksiklikleri ve Zaferburnu yolunun kullanılamaz hale gelmesinin, Karpaz’da turizme neşter vurduğunu kaydetti.

22 Haziran 2022 Çarşamba 12:20
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Karpaz turizmine neşter vuruldu!
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Borak yazılı açıklamasında, Dipkarpaz köyünün ekonomik kalkınmasına en büyük desteği, özellikle yaz aylarında turizmin verdiğini ifade etti.

“ Son zamanlarda yapılan akaryakıt zamları, altyapı eksiklikleri ile Zaferburnu yolunun kullanılamaz hale gelmesi, Karpaz’da turizme neşter vurmuştur” diyen Boran şöyle devam etti:

“Toplumun alım gücünün düşmesi sebebi ile Dipkarpaz’da turizm, oldukça sancılı geçiyor. Turizm tesislerine teşviklerin artması, Karpaz modeli oluşturulması, eko-agro turizm tesislerinin artmasına destekler verilmesi, mevcut tesislerin kredilendirilmesi gerekmektedir. Ekonomik daralma yaşayan Karpaz halkı için devlet yetkililerinin acil önlem alması gerekmektedir. Aksi taktide fakirleşme devam edecektir”

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