Karpaz Yıkılıyor!

Her gün, adanın farklı yerlerinden okullar, devlet daireleri, yollar ve daha birçok ortak kullanım alanlarının kullanılamaz halini gösteren fotoğraflar, sosyal medyada paylaşılıyor.

İçinde bulunduğumuz bu zamanda, bahse konu eksiklerin hiç de boşa atılacak eksiklikler olmadığını maalesef kavrayamaz hale geldik.

Binlerce turist ağırlayan Zafer Burnu yolu yapılmazken, ayda on tane araç geçecek yollara milyonlarca liralık yatırım yapılması, köy içinde bulunan kiliselerin tamir edildiğini görüp, köy camisinin kaderine terk edilmesi, tüm okullarda öğretmenler tam kadro eğitime devam ederken, her yıla öğretmen eksiğiyle başlamak gibi bizleri derinden üzen sorunlar ile karşı karşıya kalıyoruz.

Devlete ait binaların yıkıma terk edilmesi gibi, insanlar da kaderine terk edilmiş durumda.

Hayatta her adım, bir tecrübe oluyor. En büyük tecrübelerimden biri de, sorgulamayan, itiraz etmeyen, sessiz kalan bir toplumun kullanılmaya en müsait toplum olduğunu görmek oldu.

Daha ne gelecek başımıza Arkadaşlar! Resmen yok sayılıyoruz.

Susmayın, itiraz edin, talep edin, bireysel düşünmeyin, hakkınızı isteyin HAKKINIZI. Bari bunu olsun yapın.

Cahillik, sadece okul OKUMAMAK değildir. Bilmişliğin de, sadece okul OKUMAK olmadığı gibi.

Yollarımız dökülüyorsa, okullarımız yıkılıyorsa, ibadet yerlerimiz kaderine terk edilmişse, gençlerimiz işsiz kalıyorsa ve topraklarını terk ediyorsa, hayvancı bezmişse, eşit eğitim alamıyorsak, üretimden koptuysak, Belediyemiz kapatılıyorsa, yeterli devlet dairesi köyümüzde yoksa, koskoca köyde bankamız dahi kapatılıyorsa ve biz bunlara susuyorsak, Evet! Kabullenmek zor olacak belki ama bana göre bizler, kocaman birer cahilleriz ve siyasiler tarafından kullanılmayı hak ediyoruz. Şimdi bu yazılanların cevabını herkes kendi kendine sorsun ve cevaplasın.

Yıkılmış binaları, araba geçmez yolları, öğretmensiz okulları, kapatılması planlanan Belediyemizi, teçhizat eksikliği olan ve kimi zaman Doktor dahi olmayan hastaneleri hak edenler sussun. Ben, köyümün ve köyde yaşayan her bir vatandaşımın bunu hak etmediğini bildiğim, inandığım için susmayacağım.

Güneşin doğduğu Yerden, Herkese Selam Olsun.