Karpuz ve KKTC’de seçim

7 Ocak 2018 seçimleri üzerinden tam olarak 3 yıl 5 ay 15 gün geçti. Bu süreçte;

Tufan Erhürman

Ersin Tatar

Ersan Saner

Başbakan olarak görev yaptı. Meclisin neredeyse yarısı “Bakan” olarak görev aldı. Olanları yazmaktansa olmayanları yazmak daha kolay açıkçası.

Bakan olamayan vekiller ise

UBP’de Yasemin Öztürk, Aytaç Çaluda (aslında adı verildi ama teknik olarak olamadı, direkten döndü yani) Oğuzhan Hasipoğlu, İzlem Gürçağ Altuğra, Özdemir Berova, Menteş Gündüz, Sunat Atun

CTP’de Sıla Usar İncirli, Doğuş Derya, Asım Akansoy, Fazilet Özdenefe, Fikri Toros, Salahi Şahiner, Armağan Candan, Biray Hamzaoğulları,

HP’de Jale Refik Rogers, Gülşah Sanver Manavoğlu, Erek Çağatay

TDP’de Hüseyin Angolemli

DP’de, hepsi muradına erdi

YDP’de Bertan Zaroğlu

Bağımızlar, Hasan Büyükoğlu, Mesut Genç, Hasan Topal,

Makam arabasına binemeyen 23 vekilimiz var kısacası. Seçim tartışmalarının içinde henüz net bir tarih yok maalesef önümüzde. Bu durumda Çalışma Bakanı da istifa ettiğine göre hala hazırda birkaç vekilimiz daha makam arabası hayaline pek ala kavuşabilir.

Elbette halkın oyları ile seçilmiş vekillere bizim laf atma veya onları itibarsızlaştırma gibi bir gayretimiz olamaz, olmamalı da. Ancak gelinen nokta da halkın bilgisine bazı şeyleri getirmemiz, halka bunları anlatmamız gerekir.

Şöyle ki 3 yıl 5 ay 15 gündür KKTC Cumhuriyet Meclisinde görev yapan vekillerimiz bu süre zarfında topu topu 5-6 tane yasa 7-8 tane de düzenleme yaptılar. Bu kabul edilebilir bir durum değildir.

Geçenlerde Sağlık Bakanı Ünal Üstel ile Ankara’ya gittik. Ankara’da kaldığımız otele bizi görmeye MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş geldi. Biliyorsunuz kendisi KKTC kimlik kart sahibi ve ülkemizde ciddi yatırımları var.

Ahmet Erbaş bizi görmek için kaldığımız otele akşam 22 gibi geldi ve 30 dakika sonra izin isteyip ayrıldı. O saatten nereden geldiğini ve nereye gittiğini sorduğumuz da ise “Meclis çalışmaları nedeni ile meclisten gediğini ve yine meclise geri döneceğini” söyledi.

Gecenin 22’sinde çalışan TBMM ve bizde de haftanın iki günü zorla toplanan KKTC Cumhuriyet Meclisi…

Tarihi net olmasa da önümüzde bir Genel Seçim var. Ve bir dönem daha kaybetmemek için bu dönemde “Karpuz seçerken gösterdiğimiz özeni milletvekillerimizi seçerken de gösterseydik kelek yaşamazdık” sözünü unutmayalım…