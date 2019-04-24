Karşı şeride geçti, 2 araca çarptı!

Polisten yapılan açıklamaya göre bugün Lefkoşa - Girne ana yolunda Bulut İnşaat önlerinde meydana gelen kazada, Girne istikametine doğru seyreden KS 824 plakalı araç orta refuje çarpıp karşı şeride geçerek karşıdan gelen HC 688 plakalı araçla çarpıştı.

Kaza sonucu biri ağır olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Yaralıların kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavileri halen sürüyor. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Polis, kazazedelerin adlarını saptamak için soruşturmasını sürdürüyor.

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