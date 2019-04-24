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Karşı şeride geçti, 2 araca çarptı!

ana yolunda, bu sabah, orta refüje çarpıp karşı şeride geçen aracın karşıdan gelen araçla çarpışması sonucu meydana gelen kazada, dört kişi yaralandı.

24 Nisan 2019 Çarşamba 10:09
Karşı şeride geçti, 2 araca çarptı!
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Polisten yapılan açıklamaya göre bugün Lefkoşa - Girne ana yolunda Bulut İnşaat önlerinde meydana gelen kazada, Girne istikametine doğru seyreden KS 824 plakalı araç orta refuje çarpıp karşı şeride geçerek karşıdan gelen HC 688 plakalı araçla çarpıştı.

Kaza sonucu biri ağır olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Yaralıların kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavileri halen sürüyor. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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Polis, kazazedelerin adlarını saptamak için soruşturmasını sürdürüyor.  

Ayrıntılar geliyor...

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Son Güncelleme: 24.04.2019 11:09
Anahtar Kelimeler:
GirneLEFKOŞA
Yorumlar
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Arif 2019-04-24 10:28:01

Cehennemin dibi olan KKTC'de ortada demir olmadığı için karşıya geçip suçsuz insanları öldüren insanlar. Ortada demir trilyon dolar eder. O da cehennemin dibinde yok.

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Kel 2019-04-24 10:31:37

KARŞI ŞERIDE GECEN ARACIN SÜRATİ NEKADARDI Kİ BU İKI ARACI BU HALE GETİRDİ....

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Mustafa Hürses 2019-04-24 19:51:42

Çok acı. Genç yaşta üstelik pistte yarışırken değil düz yolda giderken karşı şeritten gelen araçın çarpması ile hayatını keybetmesi. Suçlu kim? Bu yolda seyreden araçlar yolların çökmesinden dolayı yer yer beşikteymişin gibi hisseden. Beton bariyerler olsaydı van tipi aracın geçmesimi engelleyebilirmiydi? Koskoca yolda bir tane kamera yok. Uzun menzilli kameralar var. Bu kameralar yerleştirilse araçlar hız limitlerine uyacak vs vs vs. Çözümü var ancak burası KKTC. Gencin ailesine sabırlar. Allah rahmet eylesin.

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OLAYAN DEVLET 2019-04-24 20:36:34

DEVLET NE DIYECEK SIMDI BU KAZAYA SUCU KIME ATACAKLAR MAMMAYI AZ YESINLER DE YOLLARIMIZI DOGRU DURUST YAPSINLAR YETER ARTIK

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