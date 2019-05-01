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Karşıyaka'da bıçaklı kavga!

01 Mayıs 2019 Çarşamba 09:32
Karşıyaka'da bıçaklı kavga!
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Karşıyaka’da dün sabah iki kişi arasında çıkan tartışma bıçaklamayla sonuçlandı.

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Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, F.R. (E-41) kimlikli kişi, alkollü içki tesiri altında bulunduğu bir sırada aralarında çıkan tartışma neticesinde tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu sivri uçlu bıçağı, İsmet Tek’in koluna ve sırtına sapladı.

Tek hafif şekilde yaralanırken; F.R. polis tarafından tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
BıçaklıHaber
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Ayse 2019-05-01 12:29:21

Daha iyi günnerimizdir bunlar. Teksas olduk. Hepsini kapı dışarı edecen da görsünler.

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