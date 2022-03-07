Karşıyaka'da hırsızlık!

Karşıyaka'da yaşanan hırsızlık olayında 30 yaşındaki erkek şahıs tutuklandı.

Evin balkonundan giren hırsız 300 TL nakit para ve cep telefonu çaldı.

Polisten yaşanan hırsızlık olayı ile ilgili verilen bilgi şu şekilde:

28.02.2022 tarihinde, saat 14:00 sıralarında, Karşıyaka’da Anne Marie Flaam GULBRANDSEN ’a ait ikametgahın balkon kapısı açılarak içeri girilmiş ve içerisinden 300TL nakit para ve 1000 TL değerindeki cep telefonunu çaldığı tespit edilmiştir. Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında, meselede zanlı olarak görülen E.K(E-30) Konu ile ilgili yürütülen soruşturma neticesinde 06.03.2022 tarihinde tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.