Karşıyaka ve Güzelyalı'da elektrik kesintisi olacak

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım çalışması nedeniyle bugün saat 09.00 ile yaklaşık 13.00 saatleri arasında Karşıyaka köyü, Güzelyalı bölgesi ve Güzelyalı sahiline elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-tek) tarafından yapılan açıklamada, elektrik enerjisinin, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması uyarısı yapıldı.

Açıklamada “Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz” denildi.