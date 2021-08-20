Karşıyaka’da taciz skandalı!

Karşıyaka’da akrabası olan 9 yaşındaki kız çocuğuna yönelik cinsel tacizde bulunduğu ortaya çıkan 60 yaşındaki şahısla ilgili olarak polis tarafından soruşturma başlatılırken, Sosyal Hizmetler Dairesi de olaya müdahale etti.

9 yaşındaki kız çocuğunun yaşanan taciz olayının ardından 3 gün boyunca odasına kapandığı ve ailesinin bir sorun olduğunu fark etmesi üzerine kız çocuğunun yaşadıklarını teyzesine anlattığı öğrenildi.

Olayı öğrenen ailenin polise şikayette bulunmasının ardından polis ekipleri tarafından soruşturma başlatılırken, uzman psikolog eşliğinde polis soruşturması başlatıldı.

Aileye şikayetlerini geri çekmesi yönünde baskı yapıldığı da öğrenildi.

Öte yandan geçmişte de söz konusu şahıs hakkında benzer bir suçlamayla soruşturma açıldığı da öğrenildi.

Kaynak : Gıynık Gazetesi