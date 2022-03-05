Künye
Kıbrıs 16
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Girne'de uyuşturucudan tutuklama!
Girne'de uyuşturucudan tutuklama!
Hırsızlıkla suçlanıyor!
Hırsızlıkla suçlanıyor!
Uyuşturucu tesiri altında kaza yaptı
Uyuşturucu tesiri altında kaza yaptı
Cinayette karar açıklandı!
Cinayette karar açıklandı!
Ses kaydı alıp Youtube'da yayınladı
Ses kaydı alıp Youtube'da yayınladı
Flaş Haber
Covid-19 bir can daha aldı!
Kapat

Karşıyaka’da Temmuz ayında yanan ormanlık alan yeniden yeşillendiriliyor

Geçen yıl Temmuz ayında Karşıyaka’da yanan ormanlık alana düzenlenen etkinlikle fidan dikimi yapıldı.

05 Mart 2022 Cumartesi 15:08
46 Okunma
Karşıyaka’da Temmuz ayında yanan ormanlık alan yeniden yeşillendiriliyor
banner108

Etkinliğe Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı 3’üncü Piyade Alay Komutanı Piyade Albay Ahmet Bozdoğan, Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, Spor Dairesi Müdürü Fuat Tek, Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı personeli, Lapta ve Karşıyaka’da faaliyet gösteren spor ve kültür dernekleri, emekli subaylar ve astsubaylar dernekleri ve Güv-Yap üyeleri ile Karşıyakada yaşayan yerli ve yabancı vatandaşlar katıldı.

Etkinlikle geçen yıl yanan bölgeye çam, zakkum, akasya, lavanta, harnup, zeytin, rozmarin,mavi servi, incir ve alıç ağaç türlerine ait yaklaşık bin 800 fidan dikildi.

Etkinlikle ilgili olarak konuşan Karşıyaka Muhtarı Ahmet Pelit, “Geçen yıl Temmuz ayında yangının çıktığı alanı yeşillendirmek ve doğayı korumak için Karşıyaka halkı ve askerlerimizle alanı yeşillendirmeye çalışıyoruz, emek veren herkese teşekkür ederim” dedi.

Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ da Temmuz ayında çıkan yangının herkesi korkuttuğunu belirterek, o gün yangına halk, itfaiye, orman dairesi, belediye ekipleri ve askerlerle müdahale edildiğini söyledi.

Yangının çıktığı yerde yine herkesin yardımıyla yeşillendirme yapıldığını ifade eden Aktuğ, etkinliğe katkı koyan herkese teşekkür etti.
Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu ise geçen yaz çıkan yangının zor şartlar altında söndürüldüğünü hatırlattı.
Karzaoğlu, “Yangın sonrası yanan ağaçların temizliği yapıldı, arazi hazırlığı tamamlandı. Eski haline getirmek için çeşitli bitkilerle ağaçlandırdık, halkımıza yeniden kazandırdık” dedi.

Anahtar Kelimeler:
KarşıyakaYangın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mağusa’da Hasan Can Sermet Güven Tazeledi
Mağusa’da Hasan Can Sermet Güven Tazeledi
Tahir Yüksel için acil kan aranıyor!
Tahir Yüksel için acil kan aranıyor!
Covid-19 bir can daha aldı!
Covid-19 bir can daha aldı!









    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim