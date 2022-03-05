Karşıyaka’da Temmuz ayında yanan ormanlık alan yeniden yeşillendiriliyor

Etkinliğe Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı 3’üncü Piyade Alay Komutanı Piyade Albay Ahmet Bozdoğan, Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, Spor Dairesi Müdürü Fuat Tek, Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı personeli, Lapta ve Karşıyaka’da faaliyet gösteren spor ve kültür dernekleri, emekli subaylar ve astsubaylar dernekleri ve Güv-Yap üyeleri ile Karşıyakada yaşayan yerli ve yabancı vatandaşlar katıldı.

Etkinlikle geçen yıl yanan bölgeye çam, zakkum, akasya, lavanta, harnup, zeytin, rozmarin,mavi servi, incir ve alıç ağaç türlerine ait yaklaşık bin 800 fidan dikildi.

Etkinlikle ilgili olarak konuşan Karşıyaka Muhtarı Ahmet Pelit, “Geçen yıl Temmuz ayında yangının çıktığı alanı yeşillendirmek ve doğayı korumak için Karşıyaka halkı ve askerlerimizle alanı yeşillendirmeye çalışıyoruz, emek veren herkese teşekkür ederim” dedi.

Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ da Temmuz ayında çıkan yangının herkesi korkuttuğunu belirterek, o gün yangına halk, itfaiye, orman dairesi, belediye ekipleri ve askerlerle müdahale edildiğini söyledi.

Yangının çıktığı yerde yine herkesin yardımıyla yeşillendirme yapıldığını ifade eden Aktuğ, etkinliğe katkı koyan herkese teşekkür etti.

Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu ise geçen yaz çıkan yangının zor şartlar altında söndürüldüğünü hatırlattı.

Karzaoğlu, “Yangın sonrası yanan ağaçların temizliği yapıldı, arazi hazırlığı tamamlandı. Eski haline getirmek için çeşitli bitkilerle ağaçlandırdık, halkımıza yeniden kazandırdık” dedi.