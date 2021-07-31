KARŞIYAKA'DA YANGIN! Çıkış nedeni belli oldu

ÖZEL HABER

Son dakika haberi! Karşıyaka'da çıkan orman yangınının nedeni belli oldu.

Gündem Kıbrıs ekibinin olay yerinden edindiği son dakika bilgisine göre , bölgede bulunan yüksek gerilim elektrik hatlarından birinin kopması sonucu yangının çıktığı anlaşıldı.

Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu da, yangının sebebinin elektrik hatları olduğunu tahmin ettiklerini belirtti. Soğutma çalışmalarının sürdüğünün kaydeden Karzaoğlu, söz konusu alanda yeni bir parlama olmaması için bu akşam nöbet tutulacağını da söyledi.