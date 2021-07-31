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KARŞIYAKA'DA YANGIN! Denktaş: Rastlantı değil

Serdar Denktaş'ın oğlu Rauf Denktaş, sosyal medya hesabından Alsancak'taki çıkan yangınla ilgili uyarıda bulundu," KKTC'de yangınların başlaması ürkütücüdür.Askerimiz, polisimiz ve orman dairemiz belediyelerimiz çok dikkatli ve tedbirli olmalıdır" dedi...

31 Temmuz 2021 Cumartesi 14:19
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KARŞIYAKA'DA YANGIN! Denktaş: Rastlantı değil

Serdar Denktaş'ın oğlu Rauf Denktaş, sosyal medya hesabından Alsancak'taki çıkan yangınla ilgili uyarıda bulundu," KKTC'de yangınların başlaması ürkütücüdür.Askerimiz, polisimiz ve orman dairemiz belediyelerimiz çok dikkatli ve tedbirli olmalıdır" dedi...

Paylaşım şu şekilde:

Türkiye Cumhuriyeti'nde ardı ardına başlayan yangınlar rastlantı olmadığı aşikardır.

Anavatan yanarken ayni anda KKTC'de yangınların başlaması ürkütücüdür askerimiz  polisimiz ve orman dairemiz belediyelerimiz çok dikkatli ve tedbirli olmalıdır. #raslantıdeğil #ciğerlerğmizyanıyor

Son Güncelleme: 31.07.2021 17:07
Anahtar Kelimeler:
YangınKarşıyaka
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