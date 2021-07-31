KARŞIYAKA'DA YANGIN! Denktaş: Rastlantı değil

Serdar Denktaş'ın oğlu Rauf Denktaş, sosyal medya hesabından Alsancak'taki çıkan yangınla ilgili uyarıda bulundu," KKTC'de yangınların başlaması ürkütücüdür.Askerimiz, polisimiz ve orman dairemiz belediyelerimiz çok dikkatli ve tedbirli olmalıdır" dedi...

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Türkiye Cumhuriyeti'nde ardı ardına başlayan yangınlar rastlantı olmadığı aşikardır.

Anavatan yanarken ayni anda KKTC'de yangınların başlaması ürkütücüdür askerimiz polisimiz ve orman dairemiz belediyelerimiz çok dikkatli ve tedbirli olmalıdır. #raslantıdeğil #ciğerlerğmizyanıyor