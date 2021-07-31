Karşıyaka'daki yangın söndürüldü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar "yangın tehlikesine karşı her an hazırlıklı olunmalı" uyarısında bulundu...

Yangın bölgesini helikopterle inceleyen Tatar ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı...

"Girne’nin batı bölgesinde Karşıyaka’daki yangın tüm ekiplerimizin olağanüstü koordineli bir şekilde çalışması ile kontrol altına alınmış, şimdi de söndürülmüştür. Sıcak havanın yarattığı bu koşullarda yangın tehlikesine karşı her an hazırlıklı olunmalı."