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Kartal Harman mahkemeye çıkarıldı!

Girne'de Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde dikkatsizce araç kullanan zanlı Kartal Harman o esnada yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya İbrahim Bilimler'e çarpması sonucu yaralanmasına neden olması üzerine teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı. 

28 Temmuz 2022 Perşembe 13:12
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Kartal Harman mahkemeye çıkarıldı!
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Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis zanlı Kartal Harman'ın 27 Temmuz 2022 tarihinde, saat 11:10 sıralarında, Girne'de Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde, yönetimindeki GT 084 plakalı araç ile doğu istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada o esnada cadde üzerinde güney istikametinden güney istikametine doğru yaya olarak geçmeye çalışan İbrahim Bilimer'e çarptığını söyledi.

Polis kaza sonucu yaralanan yaya İbrahim BİLİMER'in kaldırıldığı Girne Dr Akçiçek Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edildiğini ve beyin kanaması ve sağ omuz kırığı bulunduğunu ancak hayati tehlikesi bulunmadığını mahkemeye aktardı. 

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti. 

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazan Aksun zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlak maksadı ile Yurtdışına çıkışının yasaklanması, ayda 1 gün ispati vücutta bulunması, 10 bin TL nakit yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 100 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi. 

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