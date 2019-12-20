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Kartal Harman ve Mehmet Fansa yaralandı

Girne'de meydana gelen trafik kazasında gazeteci Kartal Harman ve Mehmet Serdar Fansa yaralandı.

20 Aralık 2019 Cuma 16:13
Kartal Harman ve Mehmet Fansa yaralandı

Bugün saat 13.00 sıralarında, Girne’de Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde, Mehmet Serdar Fansa (E-32), yönetimindeki MT 049 plakalı van araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce sağa Şht Adnan Damar Sokak’a dönüşe geçtiği sırada o esnada cadde üzerinde karşı istikametten gelmekte olan Kartal Harman (E-43) yönetimindeki PE 049 plakalı aracın önünü tıkaması sunucu çarpışmışlardır.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü kaldırıldıkları Girne Dr Akçiçek Hastanesinde tedavileri halen sürüyor.

brt

Anahtar Kelimeler:
KartalHarmanTyaralıHaberKıbrıs
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