Kartingçiler 4.kez yarışacak

Kuzey Kıbrıs Karting Derneği tarafından organize edilen 2019 Kuzey Kıbrıs ROK Cup Karting Şampiyonası dördüncü yarışı, bu akşam Cemsa Sporting Center’de yapılıyor

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun sponsorluğunda Kuzey Kıbrıs Karting Derneği tarafından organize edilen 2019 Kuzey Kıbrıs ROK Cup Karting Şampiyonası 4.yarışı bu akşam yapılıyor. Cemsa Sporting Center’de bin 400 metrelik RC1 pistinde yapılacak yarış 17.00’de resmi antrenmanlarla başlayacak. Sıralamaların 18.00’de, ilk ayak yarışlarının 19.00’da ve final ayak yarışlarının 20.00’de başlayacağı açıklanırken takribi 21.30’da yapılacak ödül töreni ile organizasyon sona erecek. Spor Dairesi, Kale Boya, Aveon Sigorta, Dedezade, Airtech, Navion ve Nethouse’un katkılarıyla yapılacak. Organizasyon yine; 7-13 yaş arası miniklerin olduğu Mini kategori, 13-16 yaş arası gençlerin olduğu Junior kategori, 15 yaş üzeri sporcuların olduğu Senior kategori, 30 yaş üzeri yarışçıların olduğu Expert kategori ve vitesli kartların olduğu Shifter kategori ile toplam 5 kategoride yapılacak.

3 Ağustos 2019 Cumartesi

08.00-15.00 Serbest Antrenmanlar

14.00-16.00 Teknik Beyan ve Kontrol – Kapalı Park (Tartı Alanı) – Cemsa Karting Center

17.00 Resmi Antrenman

17.45 Yarışmacı ve görevliler ile Brifing

18.00 Sıralama Turları

19.00 Yarış 1

20.00 Yarış 2

21.15 Ödül Töreni