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Karzaoğlu: “Devlet kazanırsa herkes kazanır”

Orman Dairesi Müdürü ve UBP Milletvekili aday adayı Cemil Karzaoğlu, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

04 Aralık 2021 Cumartesi 12:37
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Karzaoğlu: “Devlet kazanırsa herkes kazanır”
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Orman Dairesi Müdürü ve UBP Milletvekili aday adayı Cemil Karzaoğlu, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.


Kamuda edindiği tecrübeler ve halkın taleplerini değerlendirerek milletvekilliğine aday olduğunu söyleyen Karzaoğlu, “Biz vatandaşın hizmetkârıyız. Bu zamana kadar çok ciddi projeler hazırladık. Ancak bazen siyasetin getirdiği bazı engellerle karşılaştık. Pandeminin dünyada etkisini göstermesiyle birlikte projelerimiz sekteye uğradı. Ülkemizin en büyük potansiyeli zeytin, harup ve bademdir ancak bakımsızdır. Bunların bakımlarının yapılması gerekiyor. Biz projelerimizi başlattık. Ormancılık çalışmaları uzun vadeli projelerdir. Önemli olan imkânlar dâhilinde kurumumuzu yükseltmektir. 25 yıllık meslek hayatımda hiçbir zaman mesai mefhumu altında çalışmadım. Biz hizmet etmek zorundayız” dedi. 
Karzaoğlu, “2003 yılında siyasette bir deneme yapmıştık. 2021 yılında bir girişim daha yapalım dedim. Artık daha tecrübeli ve deneyimliyim. Tecrübe ve deneyimlerimi toplumun tamamına aktarmak için aday adaylığımı ilan ettim. Yapabileceğim her göreve talibim” dedi. 
Seçimlerde kazanıp kaybetmenin önemli olmadığını, önemli olanın projeleri hayata geçirebilmenin olduğunu kaydeden Karzaoğlu, “Küçük adımları atmadan büyük adımları atmanın fırsatı yoktur. Halkımızdan bu fırsatı istedik. Devletçi bir insanım. Devletimiz var olduğu sürece biz de varız. Devlet kazanırsa herkes kazanır” dedi.

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