Künye
Kıbrıs 36
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Spor eğitmeninden 15 yaşındaki kıza taciz iddiası
Spor eğitmeninden 15 yaşındaki kıza...
Çırılçıplak soyunup bağırıp çağırdı!
Çırılçıplak soyunup bağırıp çağırdı!
Ev değil uyuşturucu yuvası çıktı!
Operasyonla yakalandılar
Cezaevini boyladı
Cezaevini boyladı
Kuyumcuyu kurşunladı, 6 gün daha tutuklu kalacak
Kuyumcuyu kurşunladı
Flaş Haber
İşte yangının nedeni!
Kapat

Karzaoğlu: Yanan sahayı ağaçlandıracağız

Geçitköy bölgesinde yaklaşık bin dönümlük alanı etkileyen, yerleşim bölgelerini tehdit eden yangın, beş saat sonra kontrol altına alındı

27 Mayıs 2022 Cuma 20:38
31 Okunma
Karzaoğlu: Yanan sahayı ağaçlandıracağız

Geçitköy bölgesinde bugün öğle saatlerinde çıkan ve rüzgârın etkisiyle civar bölgelere yayılarak yaklaşık bin dönümlük alanı etkileyen, yerleşim yerlerini de tehdit eden yangın, yaklaşık beş saat sonra kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle devlet ve hükümet yetkilileri bölgeye gitti, incelemelerde bulundu. 

Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu da, bugünkü yangının bölgedeki trafoda başladığını ilk iki yangını söndürdüklerini ancak üçüncünün, iş makinelerinin giremediği bölgeye yayıldığını söyledi.

Yangının verdiği hasarı telafi etmenin en büyük borçları olduğunu kaydeden Karzaoğlu, “Yanan sahayı şubat marta kadar ağaçlandıracağız. Tüm halkımıza geçmiş olsun” dedi.

Karzaoğlu, Orman Dairesi’nin iş birliğine hazır olduğunu kaydederek “Orman hepimizindir herkes sahip çıkacak iş birliği güç birliği lazım. Biz üzerimize düşeni imkanlar dahilinde yapıyoruz” diye konuştu.

Son Güncelleme: 27.05.2022 20:40
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bin dönümlük alanı etkileyen yangın kontrol altında
Bin dönümlük alanı etkileyen yangın kontrol altında
Tatar, ekiplere teşekkür etti ve herkese geçmiş olsun dileğini iletti
Tatar, ekiplere teşekkür etti ve herkese geçmiş olsun dileğini iletti
Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı
Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim