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‘KAŞ YAPAYIM DERKEN GÖZ ÇIKARMAK ÜZERESİNİZ! ’

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, alınan kararları eleştirdi.

27 Ocak 2021 Çarşamba 09:32
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‘KAŞ YAPAYIM DERKEN GÖZ ÇIKARMAK ÜZERESİNİZ! ’

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, alınan kararları eleştirdi.

AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE: 

KKTC Hükümeti’nin sadece Lefkoşa ve Girne’de kapanma kararı başlatması, ülke genelinde vaka sayısının düşürülmesinde bir anlam ifade etmeyeceği aşikârdır.

Bölgesel Kapanma Kararı’nın (Lefkoşa ve Girne)  basına düşmesinden sonra bir çok vatandaşımız, Gazimağusa ve İskele’ye doğru harekete geçmiş bu bölgelere adeta akın etmişlerdir. Bu akın ilerki günlerde ülke genelinde bir çok pozitif vaka olarak bize geri dönecektir. Ülkemiz şu an bir kaos içerisindedir. Yaşanan bu bölge değiştirme eylemi, kaş yapayım derken göz çıkararak, bulaş olmayan bölgeleri de tehlike altına atmıştır. Hükümet buna derhal bir son vermeli, kapatacaksa tüm ülkeyi kapatmalıdır. Bölgesel kapanma uygulanması örneği dünyada da mevcuttur. Bir çok uzman, İtalya’da benzer hatanın yapıldığını ve bu ülkede, koronavirüs salgınının aşırı yaygınlaşmasına sebep olduğunu belirtmiştir. Alınan bu kararla  ülke olarak şu an bu hatayı yaptığımız apaçık ortadadır.

Hükümet bu süreçte ekonomik olarak Lefkoşa ve Girne’de bulunan özel sektöre  hiç bir destek açıklanmadığı gibi, önümüzdeki süreçte de ülke geneline yayılması muhtemel bulaş için ne gibi önlemler almayı düşünmektedir? Zira bu kararı açıklarken vatandaşlara evlerinde kalma çağrısı bile yapmamış, herkesin bölge değiştirmesine zaman tanımıştır.

Alelacele alınmış kararlar bizi bir adım ileriye götürmez, aksine başladığımız yerden çok daha vahim bir duruma götürür. Bunun sonucunda ülkede önlenemez bir vaka artışından, Lefkoşa ve Girne’de batmış iş yerlerinden, işsiz kalan çalışandan başka bir şey kalmaz!

Bu işin doğrusu  tüm ülkenin izolesini sağlamak, tüm vatandaşların evlerinde bu süreci geçirmelerini sağlamak için ülke genelinin kapanmasıdır.

Unutmamalıyız ki  kısa süreli önlemler sadece anlık fayda sağlayabilir, tüm halkımızın sağlığı ve ekonomimiz için alınacak kararların geleceğe dönük olması büyük önem taşımaktadır.

Bu yüzden bir kez daha hükümeti almış olduğu kararı düşünmeye ; kaş yapayım derken göz çıkarmadan , derhal tüm ülkeyi kapatması çağrısı yapıyoruz.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası

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