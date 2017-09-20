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Kasa ile para çaldılar

Alsancak’ya önceki gün meydana gelen, bina açma sirkat ve kasti hasar meselesiyle ilgili olarak tutuklanan 9 kişi bugün Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

20 Eylül 2017 Çarşamba 20:57
Kasa ile para çaldılar

Alsancak’ya önceki gün meydana gelen, bina açma sirkat ve kasti hasar meselesiyle ilgili olarak tutuklanan 9 kişi bugün Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Zanlıları iki gün tutuklu kalacak.

Girne’deki sirkat olayının tahkikat sorumlusu Polis Memuru İbrahim Güleç mahkemede verdiği yeminli ifadede, zanlıların bina açma sirkat ve kasti hasar suçlarından methalder odluğunu söyledi.

Alsancak’ta 18 Eylül tarihinde 03.20-07.30 saatler arasında ,kimliği meçhul şahıs ya da şahısların, Alsancak Merit Royal Otel otel karşısında,bulunan Derdal Arabacıoğlu şirketine ait ofis içerisinde bulunan alminyum penceresini hasara uğratarak ofise girdiğini ve buradaki çelik kasayı dışarı çıkararak, yaklaşık 20 metre uzakta sert bir cisimlezorlayıp açtığını kaydetti.

Kasa içide bulunan Simetri İnşaat şirketi ve Deral Arabacıoğluna ait 100 TL’lik banknotlardan oluşan 90 bin türk lirasını sirkat edildiğini belirten tahkikat memuru, olayın saat 08.20 sıralarına polisin bilgisine geldiğini anlattı.

Yürütülen tahkikat sonucunda 9 kişinin zanlı olarak tutuklandığını anlatan tahkikat memuru, zanlıların ikişer gün tutuklu kalmalarını talep etti.

Girne Kaza Mahkemesi Yargıcı Mesut Mesutoğlu da, bina açma sirkat ve kasti hasar suçlarının,ülkede her geçen gün artan ve toplumda tedirginlik yaratan son derece ciddi suçlar oldğuna vurgu yaparak,yeni başlayan tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların, doktor kontrolünden geçirilerek, poliste 2’şer gün tutuklu kalması emrini verdi.

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erol veled 2017-09-20 23:47:57

Bunlar ,daha iyi gunlerimiz.Karanlik gunler yakindadir . Daha cok seyler soylemek isterim ama ..........................

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