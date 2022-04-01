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Kasa kasa içki çaldı

Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir içki fabrikasının ambar girişinde bulunan araç içerisinden her kasası 12 şişeden oluşan 5 kasa 70’lik Nemrut marka rakı sirkat edildiğine dair alınan şikâyet üzerine Gazimağusa polis müdürlüğüne bağlı cürümleri önleme ve adlı şube ekipleri tarafından yapılan pusu görevinde aracı ile ayni yere gelip ayni araç içerisinden 2 kasa Nemrut rakıyı sirkat ettikten sonra kendi aracına koymaya çalışan A.D pusu görevindeki polisler tarafından suçüstü hali gereği tutuklanmış ve 29.03.22 tarihinde çıkarıldığı mahkemede hakkında 2 gün tutukluluk emri temin edilmişti.

01 Nisan 2022 Cuma 15:27
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Kasa kasa içki çaldı
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Tutukluluk süresi dolan zanlı bugün 01.04.22 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde “araç içerisinden sirkat ve mülke tecavüz” suçlamasıyla yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak tutukluluk süresi 5 gün daha uzatıldı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Hüseyin Eser, olgularla ilgili bilgi aktarmak üzere polis memuru Şükrü Hafız’ı tanık kürsüsüne çağırdı. Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde, 25.03.22 tarihinde saat 19.00 raddelerinde Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir içki fabrikasının ambar girişinde park halinde duran fabrikaya ait kilitsiz araç içerisinden her kasası 12 şişeden oluşan 5 kasa 70’lik Nemrut marka rakı ’nın sirkat edildiği yönünde 29.03.22 tarihinde alınan şikâyet üzerine tahkikat başlatıldığını söyledi.

Ayni gün cürümleri önleme ve adli şube ekiplerinin olay mahalli yakınlarında pusu görevine başladıklarını belirten tanık, ayni akşam saat 20.00 raddelerinde kullanımındaki araç ile ayni yere gelen zanlının fabrikaya ait NZ 835 plakalı kilitsiz araç içerisinden her kasası 12 şişeden oluşan 5 kasa rakıdan 2 kasa Nemrut marka 70’lik rakıyı sirkat edip kendi aracına koymakta olduğu esnada pusu görevinde bulunan polisler tarafından suçüstü hali gereği tutuklanarak içkilerin emare olarak zapt edildiğini söyledi.

Mesele ile ilgili zanlının polise gönüllü bir ifade verdiğini ve bahse konu rakıları işyerinde çalışan birisinden satın aldığı yönünde beyanda bulunduğunu aktaran tanık, temin edilen tutukluluk süresi içerisinde gönüllü ifadenin teyit ve tekzibine başlandığını, zanlı aleyhine birçok ifade temin edildiğini, önceden sirkat edilen 5 kasa rakının bir markette bulunarak emare alındığını söyledi.

Elde edilen ifadelerde fabrikaya ait birçok içkinin eksik olduğu yönünde ifade temin edildiğini belirten tanık, bu yöndeki araştırma ve soruşturmanın derinleştiğine dikkat çektikten sonra zanlının 7 gün daha tutuklu kalması yönünde emir verilmesi talebinde bulundu.

Savcı yardımcısı talep edilen süreyi 5 gün olarak sınırladıktan sonra huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Mine Gündüz, zanlının 5 gün daha poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)

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