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Kasaplar Birliği’nden Bakan Oğuz’a Teşekkür

Kasaplar Birliği, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz’a teşekkür ziyaretinde bulundu.

01 Aralık 2022 Perşembe 12:05
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Kasaplar Birliği’nden Bakan Oğuz’a Teşekkür



Kasaplar Birliği Başkanı Halil Akbıçak ve bereberindeki heyet bakan Oğuz’a gösterdiği yapıcı çalışmalarından dolayı teşekkür ziyaretinde bulundu.

Ziyarette konuşan Kasaplar Birliği Başkanı Halil Akbıçak, geçtiğimiz gün yaptıkları açıklama sonrası Bakan Oğuz’un iyi niyet çerçevesinde gösterdiği uzlaşıcı tavırın gerek hayvancılar gerekse kasaplar adına olumlu yansıdığı söyleyerek, bu çerçevede Hayvancılar Birliği’nin gösterdiği yapıcı tutuma da ayrıca teşekkür ettiler.

Hükümetimizin Kasaplar Birliği ve Hayvancılar Birliği’nin yapmış olduğu çağrıya karşı duyarlı davranış gösterdiğini belirten Akbıçak, Kasaplar Birliği olarak bu çabaya uyacaklarını göstermek adına fiyatlarda indirime gidilerek, yeniden düzenleneceklerini söyledi.

Akbıçak, Başta Sayın Başbakan Ünal Üstel’e, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz’a ve Hayvancılar Birliği’ne teşekkür etti.

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