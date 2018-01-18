Kasaplık hayvan satışı

Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, ihale için tekliflerin en geç 24 Ocak Çarşamba günü saat 11.00’e kadar Çiftlikteki teklif kutusuna atılması gerektiği kaydedildi.



“Şht. Doğuş Uran (MARGO)” adresinde yer alan çiftlikteki kutuya geç gelen tekliflerin dikkate alınmayacağı belirtilen açıklamada, tekliflerin KDV’siz olarak verilmesi gerektiği, idarenin herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda olmadığı, ödemelerin peşin (nakit) veya banka teminatlı çekle yapılacağı, ihaleyi kazananların hayvanları en geç 31 Ocak Çarşamba gününe kadar alması gerektiği, hayvanların belirtilen tarihe kadar alınmaması durumunda ihale kararının iptal edileceği de yer aldı.



Kasaplık satışına sunulan ineklerin Çömlekçi, diğer hayvanların ise Şht. Tğm. Doğuş Uran (MARGO) ve Ercan Çiftliği Keçicilik Ünitesinde görülebileceği de ifade edildi.