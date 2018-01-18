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Kasaplık hayvan satışı

Devlet Üretme Çiftlikleri, 20 baş tosun, 10 baş inek, 100 baş erkek oğlak, 100 baş erkek kuzu ve 15 baş koyunun kapalı zarf yöntemi ile canlı ağırlık üzerinden satılacağını duyurdu.

18 Ocak 2018 Perşembe 22:42
Kasaplık hayvan satışı
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Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, ihale için tekliflerin  en geç 24 Ocak Çarşamba günü saat 11.00’e kadar Çiftlikteki teklif kutusuna atılması gerektiği kaydedildi.

“Şht. Doğuş Uran (MARGO)” adresinde yer alan çiftlikteki kutuya geç gelen tekliflerin  dikkate alınmayacağı belirtilen açıklamada, tekliflerin  KDV’siz olarak verilmesi gerektiği, idarenin herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda  olmadığı, ödemelerin peşin (nakit) veya banka teminatlı çekle yapılacağı, ihaleyi kazananların hayvanları en geç 31 Ocak Çarşamba gününe kadar alması gerektiği, hayvanların belirtilen tarihe kadar alınmaması durumunda ihale kararının iptal edileceği de yer aldı.

Kasaplık satışına sunulan ineklerin Çömlekçi, diğer hayvanların ise Şht. Tğm. Doğuş Uran (MARGO) ve Ercan Çiftliği Keçicilik Ünitesinde görülebileceği de ifade edildi.

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Son Güncelleme: 18.01.2018 22:46
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