Kasaplık hayvan satışı konusunda duyuru yapıldı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi kasaplık hayvan satışı konusunda duyuru yaptı.

Duyuruda şu ifadelere yer verildi;

1. 20 baş inek kapalı zarf yöntemi ile canlı ağırlık üzerinden satılacaktır.

2. Teklifler KDV’siz olarak verilecektir.

3. İdare herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda değildir.



4. Ödemeler peşin (nakit) veya banka teminatlı çekle yapılacaktır.5. İhaleyi kazananlar, en geç 04 Ocak2019 tarihine kadar hayvanları almak zorundadır.04 Ocak 2019 Cuma günü mesai bitimine kadar hayvanların alınmamas ıdurumunda, ihale kararı iptal edilecektir.Kasaplık satışına sunulan inekler Çömlekçi Çiftliği’ndegörülebilir. Teklifler en geç 27Aralık2018Perşembegünü,saat 11.00’e kadar Çömlekçi Çiftliğimizdeki teklif kutusuna atılmalıdır.Geç gelen teklifler dikkate alınmayacaktır”