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Kasaplık hayvan satışı yapılacak

21 Ocak 2019 Pazartesi 13:58
Kasaplık hayvan satışı yapılacak

Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi, 10 baş tosun, 20 baş inek, 10 baş düve ve 30 baş oğlağın kapalı zarf yöntemi ile canlı ağırlık üzerinden satılacağını duyurdu. 
Daireden yapılan açıklamada, tekliflerin KDV’siz olarak verileceği, idarenin herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda olmadığı, ödemelerin peşin (nakit) veya banka teminatlı çekle yapılacağı kaydedildi. 

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İhaleyi kazananların, en geç 1 Şubat Cuma tarihine kadar hayvanları almak zorunda olduğu belirtilen açıklamada, söz konusu tarihte mesai bitimine kadar hayvanların alınmaması durumunda ihale kararının iptal edileceği ifade edildi. 
Kasaplık satışına sunulan inekler ve düveler Çömlekçi Çiftliği, oğlaklar Ercan Çiftliği, tosunlar ise Şht. Tğm. Doğuş Uran (MARGO) Çiftliği’nde görülebilecek. 
Tekliflerin en geç 24 Ocak Perşembe günü saat 11.00’e kadar Şht. Doğuş Uran (MARGO) Çiftliği’ndeki teklif kutusuna atılması gerektiğini, geç gelen tekliflerin dikkate alınmayacağı bildirildi. 

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Anahtar Kelimeler:
Devlet Üretme Çiftlikleri DairesiKasaplık Hayvan Satışı
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