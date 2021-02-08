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Kasaplık hayvan satışı yapılacak

Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi açıklama yaparak kasaplık hayvan satışı yapılacağını duyurdu.

08 Şubat 2021 Pazartesi 09:57
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Kasaplık hayvan satışı yapılacak

Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi açıklama yaparak kasaplık hayvan satışı yapılacağını duyurdu.

Yapılan açıklama şu şekilde:

  • 50 baş keçi ve 25 baş oğlak kapalı zarf yöntemi ile canlı ağırlık üzerinden satılacaktır. Taban fiyatlarımız, keçi 17 TL/kg ve oğlak için 30 TL/kg olarak belirlenmiştir.
  • Teklifler KDV’siz olarak verilecektir.
  • İdare herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda değildir.
  • Ödemeler peşin(nakit) veya banka teminatlı çekle yapılacaktır.
  • İhaleyi kazananlar en geç 05 Mart 2021 tarihine kadar hayvanları almak zorundadır. 05 Mart Cuma günü mesai bitimine kadar hayvanların alınmaması durumunda ihale kararı iptal edilecektir.

Kasaplık satışına sunulan keçi ve oğlaklar Ercan Devlet Üretme Çiftliğinde görülebilir. Teklifler, en geç 18 Şubat 2021 Perşembe günü saat 11:00’e kadar Şht. Tğm. Doğuş Uran Devlet Üretme Çiftliğimizdeki teklif kutusuna atılmalıdır. Geç gelen teklifler dikkate alınmayacak.

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