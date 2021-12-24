Künye
Kıbrıs 13
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Sahtekarlıkla para temini
Sahtekarlıkla para temini
İkisi de cezaevine gönderildi
İkisi de cezaevine gönderildi
Artemis Papasavvas cezaevine gönderildi
Artemis Papasavvas cezaevine gönderildi
Eski kız arkadaşını ciddi darp etti
Eski kız arkadaşını ciddi darp...
Uyuşturucu ve ölüm… 10 yıl hapis!
Uyuşturucu ve ölüm… 10 yıl...
banner107

Kasapta 321 kilo domuz eti tespit edildi

Gümrük ve Rüsumat Dairesi'nin Mağusa’da 2021 yılı Kasım ayı içerisinde bir kasap dükkanında yaptığı kontrolde 321 kilo domuz eti tespit edildi, kasap dükkanı sahipleri S.B ve A.B mahkemeye çıkarıldı.

24 Aralık 2021 Cuma 17:07
85 Okunma
Kasapta 321 kilo domuz eti tespit edildi
banner108

Gümrük ve Rüsumat Dairesi görevlileri aldıkları bir ihbar üzerine Mağusa’da 2021 yılı Kasım ayı içerisinde “Ballıca Kasap” isimli iş yerinde yaptıkları kontrolde gümrüksüz olduğu düşünülen ve sağlıksız koşullarda muhafaza edildiği tespit edilen 321 kilo ete el koydu.

Etlerden alınan numunelere yapılan tahlil sonucunda 321 kilo etin domuz eti olduğu tespit edildi.

“Ballıca Kasap” işletmecisi S.B ile söz konusu iş yerinde kasaplık yapan A.B analiz raporu ışığında “Gümrüksüz mal tasarrufu” suçlaması ile bugün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarılan zanlı S.B ile A.B tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.

Kaynak : Kıbrıs Postası: Haberin tamamı için linke tıklayınız...

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beklenen ödeme bugün yapıldı
Beklenen ödeme bugün yapıldı
“KIBRIS’IN KÜLTÜREL DEĞERİ ZEYTİN’DEN İLHAM ALDIK VE TASARLADIK”
“KIBRIS’IN KÜLTÜREL DEĞERİ ZEYTİN’DEN İLHAM ALDIK VE TASARLADIK”
Atun'dan sert açıklama: "Yazıklar olsun!"
Atun'dan sert açıklama: "Yazıklar olsun!"
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim