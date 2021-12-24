Kasapta 321 kilo domuz eti tespit edildi

Gümrük ve Rüsumat Dairesi görevlileri aldıkları bir ihbar üzerine Mağusa’da 2021 yılı Kasım ayı içerisinde “Ballıca Kasap” isimli iş yerinde yaptıkları kontrolde gümrüksüz olduğu düşünülen ve sağlıksız koşullarda muhafaza edildiği tespit edilen 321 kilo ete el koydu.

Etlerden alınan numunelere yapılan tahlil sonucunda 321 kilo etin domuz eti olduğu tespit edildi.

“Ballıca Kasap” işletmecisi S.B ile söz konusu iş yerinde kasaplık yapan A.B analiz raporu ışığında “Gümrüksüz mal tasarrufu” suçlaması ile bugün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarılan zanlı S.B ile A.B tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.

Kaynak : Kıbrıs Postası: Haberin tamamı için linke tıklayınız...