Diyalog'tan Suna Erden'in haberine göre, Girne’ye bağlı Çatalköy’de geçtiğimiz Aralık ayında yabancı uyruklu bir ailenin evine girip servet değerinde ziynet eşyası çaldığı gerekçesiyle tutuklu bulunan zanlı İbrahim Kurt başka vukuatları da ortaya çıktı.

Zanlının yine Aralık ayı içerisinde bir başka şahsın evine girip 5 bin TL para ve kol saati çaldığı tespit edildi. Girne bölgesinde benzer birçok hırsızlık olayı olurken, zanlının parmak izlerinin olay yerlerindeki izlerle karşılaştırılacağı belirtildi. Hakkındaki soruşturma devam eden zanlı dün ek süre talebiyle yeniden Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Kasayla birlikte ne varsa çaldı

Duruşmada zanlı hakkındaki iddiaları aktaran polis, zanlının 21-24 Aralık 2017 tarihleri arasında Çatalköy'de A.N. isimli kadına ait eve pencereden girdiğini söyledi. Polis, zanlının dolap içerisinde bulunan dijital kasa ve kasa içerisinde bulunan A.N. ile ailesine ait 5 adet pasaportu, içinde 214 bin TL değerinde ziynet eşyası bulunan dijital kasayı çaldığını açıkladı. Polis, kasada bulunan her biri iki karatlık 2 küpe, 1 kolye ve 1 yüzükten oluşan pırlanta takı seti, aile yadigarı olan ve 1940 yılından kalma altın yüzük, yeşil taşlı yüzük, iki küpe ve bir yüzükten oluşan takı seti, iki gümüş broş, beyaz altın kolye, kırmızı altından iki çift küpe, kırmızı Rus altınından olan kırık yüzük, kenarları timsah derisi, ortası pırlanta olan bir çift kol düğmesi, bin 500 Sterlin nakit para çaldığını söyledi.

Başka vukuatları da var

Zanlının 3 gündür tutuklu bulunduğunu, soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, bu süre içerisinde ifade verip suçlarını kabul ettiğini söyledi. Polis, zanlının 3 Aralık 2017 tarihinde de Edremit bölgesinde M.C. isimli erkek şahsa ait eve girdiğine ve evden 5 bin TL para, dizüstü bilgisayar ve 5 kol saati çaldığına dair itirafta bulunduğunu söyledi. Polis, Girne’de meydana gelen birçok hırsızlık olayı olduğunu, zanlının bu olaylarla ilgisinin olup olmadığının araştırıldığını, parmak izi incelemesinin sürdüğünü ifade ederek zanlının tutukluluk süresinin 7 gün daha uzatılmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.