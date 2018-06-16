Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
94541
ALTIN
194.645
DOLAR
4.7355
STERLİN
6.2831
EURO
5.5009
Burun şekliniz karakterinizi yansıtıyor
Burun şekliniz karakterinizi yansıtıyor!
Erkekler dikkat: Bunu yaparken bir kez daha düşünün!
Erkekler dikkat!
Bu yöntem saç dökülmesini anında durduruyor!
Saç dökülmesini anında durduruyor!
Tatilinde online oyunlara dikkat!
Tatilinde online oyunlara dikkat!
Bu üçlüyü aynı anda yemeyin!
Bu üçlüyü aynı anda yemeyin!
banner34

Kaşcı’nın ölüm nedeni kalp krizine bağlı suda boğulma

Girne’de ve Bafra’da dün meydana gelen ani ölüm olaylarıyla ilgili otopsi raporları açıklandı...

16 Haziran 2018 Cumartesi 16:20
Kaşcı’nın ölüm nedeni kalp krizine bağlı suda boğulma

Girne’de ve Bafra’da dün meydana gelen ani ölüm olaylarıyla ilgili otopsi raporları açıklandı. Girne’de deniz içindeyken hayatını kaybeden İsmail Kaşcı’nın ölüm nedeninin "kalp krizine bağlı suda boğulma"; Bafra’da hayatını kaybeden Zahra Arabshahı'nın ölüm sebebinin ise "mevcut kronik akciğer rahatsızlığı ve kalp yetmezliği" olduğu belirtildi.

banner39
Polis Basın Subaylığı, otopsi sonuçlarını duyurdu.

Dün öğleden sonra meydana gelen iki ani ölüm olayından birinde, Bafra’daki Limak Cyprus Delux Otel’de 75 yaşındaki Zahra Arabshahı, havuz başındayken aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirmişti.

Aynı saatlerde Acapulco Otel'de turist olarak bulunan 72 yaşındaki İsmail Kaşcı da kıyıdan yaklaşık 50 metre deniz içinde bulunduğu sırada aniden rahatsızlanmış, oradaki bir doktorun müdahalesine rağmen kurtarılamamıştı.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TDP “Girne’m İki Gözüm” etkinliğiyle adaylarını tanıttı
TDP “Girne’m İki Gözüm” etkinliğiyle adaylarını tanıttı
Harmancı ve ekibi Lefkoşa'yı gezdi
Harmancı ve ekibi Lefkoşa'yı gezdi
“Yunanistan ile ilgili bize ait adaların işgal edilmiş olma sorunu var"
“Yunanistan ile ilgili bize ait adaların işgal edilmiş olma sorunu var"

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim