Kaşcı’nın ölüm nedeni kalp krizine bağlı suda boğulma

Girne’de ve Bafra’da dün meydana gelen ani ölüm olaylarıyla ilgili otopsi raporları açıklandı. Girne’de deniz içindeyken hayatını kaybeden İsmail Kaşcı’nın ölüm nedeninin "kalp krizine bağlı suda boğulma"; Bafra’da hayatını kaybeden Zahra Arabshahı'nın ölüm sebebinin ise "mevcut kronik akciğer rahatsızlığı ve kalp yetmezliği" olduğu belirtildi.

Polis Basın Subaylığı, otopsi sonuçlarını duyurdu.

Dün öğleden sonra meydana gelen iki ani ölüm olayından birinde, Bafra’daki Limak Cyprus Delux Otel’de 75 yaşındaki Zahra Arabshahı, havuz başındayken aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirmişti.

Aynı saatlerde Acapulco Otel'de turist olarak bulunan 72 yaşındaki İsmail Kaşcı da kıyıdan yaklaşık 50 metre deniz içinde bulunduğu sırada aniden rahatsızlanmış, oradaki bir doktorun müdahalesine rağmen kurtarılamamıştı.