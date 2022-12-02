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Kasım ayı hayat pahalılığı açıklandı...

 İstatistik Kurumu, kasım ayı hayat pahalılığını yüzde 2,48 olarak açıkladı.

02 Aralık 2022 Cuma 17:07
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Kasım ayı hayat pahalılığı açıklandı...



Kurumu’nun açıkladığı verilere göre, 11 aylık enflasyon yüzde 86,14’e yükselirken, yıllık enflasyon ise yüzde 114.35 oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 5.26 ile ulaştırma ana grubunda gerçekleşti.

Gıda ve alkolsüz içecekler ana grubunda yüzde 5.19, giyim ve ayakkabı ana grubunda yüzde 4.32, alkollü içecekler ve tütün ana grubunda yüzde 3.53, çeşitli mal ve hizmetler ana grubunda yüzde 3.26, mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri ana grubunda yüzde 2.74, eğlence ve kültür ana grubunda yüzde 2.51, haberleşme ana grubunda yüzde 1.52, sağlık ana grubunda yüzde 1.37, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar ana grubunda yüzde 0.72, eğitim ana grubunda yüzde 0.53 artış yaşanırken, lokanta ve oteller ana grubunda yüzde 6.54 azalış yaşandı.

Endekste kapsanan 516 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 63 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş görüldü.

En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal; yüzde 233.33 ile piyango bileti (TC), yüzde 104.99 ile marul ve yüzde 87.50 ile KKTC Devlet Piyangosu bileti olurken, en yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal ise; yüzde 17.30 ile gollandro, yüzde 17.03 ile tek sandalye (kumaş kaplı) ve yüzde 16.90 ile brokoli şeklinde sıralandı.

2021 yılının kasım ayında enflasyon yüzde 5.52, yıllık enflasyon ise yüzde 27.39 olarak gerçekleşmişti.

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