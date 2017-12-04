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Kasım ayında hayat %1,31 oranında pahalı olmuş!

Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü Müsteşarlığı 2017 yılı Kasım ayı Hayat Pahalılığı / Enflasyon oranlarını belirledi.

04 Aralık 2017 Pazartesi 22:20
Kasım ayında hayat %1,31 oranında pahalı olmuş!
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Devlet Planlama Örgütü’nün (DPÖ) verilerine göre, Kasım ayında en yüksek artış gösteren ana grup eğitim oldu. Dövizdeki yükselişle özel okul ücretleri arttı, bu da eğitime yansıdı.

Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü Müsteşarlığı 2017 yılı Kasım ayı Hayat Pahalılığı / Enflasyon oranlarını belirledi.

Devlet Planlama Örgütü’nün açıklamasına göre, 2017 yılı Kasım ayı enflasyon oranı (Tüketici Fiyatları Genel Endeksi) bir önceki aya göre yüzde 1.31, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 12.78 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16.19 arttı.

Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 357 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 78 maddenin ortalama fiyatlarında düşüş gerçekleşti. 

EN YÜKSEK FİYAT ARTIŞI PATLICANDA

En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal yüzde 43.36’le patlıcan, yüzde 41.37’le kavun ve yüzde 33.33’le Devlet Piyango Bileti oldu. 

En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal yüzde 47.77’le brokoli, yüzde 33.91’le Cennet Hurması ve yüzde 32.85 çiçek Lahanası olarak belirlendi.

Ana mal gruplarına göre bir önceki aya göre değişim oranı şöyle:

“Eğitim yüzde 2.97 artış, ulaştırma yüzde 2.69 artış, eğlence ve kültür yüzde 2.48 artış, giyim ve ayakkabı yüzde 2.44 artış,mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri yüzde 1.79 artış, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar yüzde 1.23 artış, çeşitli mal ve hizmetler yüzde 1.19 artış, lokanta ve oteller yüzde 0.98 artış, sağlık yüzde 0.58 artış, haberleşme yüzde 0.20 artış, alkollü içecekler ve tütün  yüzde 0.11 artış ,gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 0.78 azalış.”

KASIM AYINDA EN YÜKSEK ARTIŞ GÖSTEREN ANA GRUP EĞİTİM

Kasım ayında en yüksek artış gösteren ana grup eğitim oldu. DPÖ’nün verdiği bilgilere göre, dövizdeki yükselişle özel okul ücretleri arttı, bu da eğitime yansıdı. İkinci sırada en çok artış gösteren alan ulaştırma oldu. Akü, araba servisi, eurodizel fiyatlarında artış görüldü.

Eğlence ve kültürde; KKTC Devlet Piyango Bileti, İtalya yurt dışı tur ve masa üstü bilgisayar. Giyim ve ayakkabıda; kadın, erkek, çocuk giyim ve ayakkabısı. Mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetlerinde; yatay derin dondurucu  elektrikli soba ve gazlı şofben. Konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda; kira ücreti, kömür ücreti (mangal) ve gazyağı ücreti. Çeşitli mal ve hizmetlerde; diş macunu, deodorant, duş jeli. Lokanta ve otellerde; pide et şiş, pide döner, yaş pasta (porsiyon). Sağlıkta; implant (kemiğe vidalı diş) ücreti ve hasta altı bezi. Haberleşmede; cep telefonları, cep telefonu tamiri, internet aylık ücreti (ADSL). Alkollü içecekler ve tütünde; bira, rakı, şarap fiyatlarındaki artış nedeniyle bu ana gruplar artı değer gösterdi.

GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE DÜŞÜŞ

Kasım ayında azalış gösteren tek ana grup gıda ve alkolsüz içecekler oldu. Bu ana grupta özelikle sebze, taze balık ve 1 litrelik pet şişe kola fiyatı düştü. Bu bağlamda Tüketici Fiyatları Endeksi’nde yer olan 12 ana grubun, 11 ana grubunda artış olurken, 1 ana grubunda ise düşüş oldu. 

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