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Katar da artık Akdeniz'e indi!

Katar merkezli Uluslararası Enerji ve Sürdürülebilir Gelişme Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Al-Attiyah: "Katar, Akdeniz ve Kıbrıs'ta birçok uluslararası şirketle doğal gaz aramalarında iş birliği yapıyor"

05 Aralık 2017 Salı 13:31
Katar da artık Akdeniz'e indi!
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Katar merkezli Uluslararası Enerji ve Sürdürülebilir Gelişme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Bin Hamad Al-Attiyah, Katar'ın Akdeniz ve Kıbrıs'ta birçok uluslararası şirketle doğalgaz aramalarında iş birliği yaptığını belirterek, "Türkiye de Akdeniz'de doğalgaz aramaları yapıyor ama bu konudaki tecrübesi kısıtlı. Türkiye'nin gaz aradığı lokasyonlar çok iyi o yüzden gaz keşfedebileceğini düşünüyorum." dedi.

Qatar Petrol'ün, gaz aramalarında Türkiye ile partner olmaktan mutluluk duyacağını söyleyen Attiyah, "Burası büyük bir bölge ve Türkiye de burada önemli bir rol oynayabilir." ifadesini kullandı.

Katar'da daha önce Başbakan Yardımcılığı ve Enerji Bakanlığı görevlerinde de bulunan Attiyah, Türkiye-Katar ilişkileri ve iki ülke arasındaki potansiyel iş birliklerini AA muhabirine değerlendirdi.

Attiyah, Türkiye ile Katar'ın çok yakın ilişkileri olduğunu dile getirerek, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır'ın, 5 Haziran'da Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri ve ekonomik abluka uygulamaları sonrasında Türkiye'nin gösterdiği desteğin hiçbir zaman unutulmayacağını söyledi.

Attiyah, söz konusu ablukayla bu ülkelerin Körfez Arap Ülkeleri İş Birliği Konseyi'ne zarar verdiklerini ve bölgedeki yapıyı olumsuz etkilediklerini ifade etti.

Bu ablukayla bizim tamamen batacağımızı sandılar." diyen Attiyah, finansal sistemlerini korumak için önlemler aldıklarını anlattı.

Attiyah, bu ülkelerin, Katar'ın finansal sisteminin ve yerli para biriminin çökeceğine ilişkin söylentiler yaydığını belirterek, "İnsanların, parasını ülke dışına çıkarmasını istediler ama biz de önlemler aldık. Bütün bankalar ve yerli döviz büroları doları Dubai'den alıyordu. Şimdi, Dubai yerine Hong Kong ve dünyanın başka bölgelerinden getiriyorlar çünkü bize döviz sıkıntısı yaşatabilirlerdi. Bizim ekonomimiz çok güçlü o yüzden de başarısız oldular." diye konuştu.

"TÜRKİYE, AKDENİZ'DE ÖNEMLİ BİR ROL OYNAYABİLİR"

Attiyah, Katar'ın Akdeniz ve Kıbrıs'ta ExxonMobil ve bazı uluslararası şirketlerle doğalgaz aradığına işaret ederek, "Türkiye de Akdeniz'de doğalgaz aramaları yapıyor ama bu konudaki tecrübesi kısıtlı. Türkiye'nin gaz aradığı lokasyonlar çok iyi o yüzden gaz keşfedebileceğini düşünüyorum. Qatar Petrol, gaz aramalarında Türkiye ile partner olmaktan mutlu olacaktır. Burası büyük bir bölge ve Türkiye de burada önemli bir rol oynayabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin Katar'ın önemli müttefiklerinden biri olduğunu vurgulayan Attiyah, "Bu nedenle Katar'ın ilk önceliği Türkiye. İki ülke arasındaki ticaret hacmi de oldukça iyi durumda. Katar'a karşı abluka uygulayan bu ülkelere bir daha hiçbir zaman güvenemeyeceğiz. O yüzden bu ülkelerden herhangi bir ürün tedariğimiz olmayacak. Türkiye, bizim ticaretimizde en büyük paya sahip oluyor. Ben, Katar ve Türkiye'nin üçüncü ülkelerde de farklı sektörlerde yatırım yapabileceğini düşünüyorum." dedi.

KATAR, TEKSAS'TA KAYA GAZINDAN LNG ÜRETECEK

Attiyah, Katar'ın dünyadaki en büyük sıvılaştırılmış doğalgaz ihracatçısı olduğunu belirtti.

Katar'ın petrole kıyasla daha fazla doğalgaz rezervi bulunduğunu dile getiren Attiyah, şunları kaydetti:

"Katar, yıllık 77 milyon ton olan doğalgaz üretimini 100 milyon tona çıkarma kararı aldı. Önümüzdeki dönemde Çin ve Hindistan'dan büyük bir talep olacağını öngörüyoruz. Ayrıca, Asya, Ortadoğu ve Afrika'dan da talep büyüyecek. O yüzden, üretimi artırarak hem mevcut hem de yeni müşterileri destekleyebileceğiz. Bu üretim artışının bir kısmı yerli üretimden sağlanacak. Diğer kısmı ise ExxonMobil ile Teksas'ta 1,3 milyar dolara inşa ettiğimiz LNG terminalinden karşılanacak. Aslında terminalin inşasını tamamladık ama Amerika'daki kaya gazı devrimi sebebiyle fiyatlar düştü ve biz de ulaşım masraflarını karşılayamadık. Amerika'ya Katar'dan LNG kargosu göndermek amacıyla yapmıştık ama hiç kargo gitmedi. ExxonMobil ile 'ne yapmalıyız?' diye konuştuk. Böylece, bu terminalde kaya gazından LNG üretmeye karar verdik. Burada birkaç yüz milyon dolar daha ek yatırım yaparak tesisi dönüştüreceğiz. Burası, bir gazlaştırma tesisinden sıvılaştırma tesisine dönüşecek. Amerika'daki üretimimize 5 yıl içinde başlayarak bu terminalden en geç 2023'te LNG ihraç etmeyi planlıyoruz. Burada üretilecek LNG, Latin Amerika ve Avrupa'ya gidecek, Katar'dan çıkacak LNG kargoları ise Asya, Afrika ve Ortadoğu'ya ihraç edilecek."

Attiyah, Pakistan ve Bangladeş ile de LNG ihracatı anlaşmaları imzaladıklarını ifade ederek, bu ülkelerde artan nüfus ve enerji kısıntısı sebebiyle LNG'ye talebin daha fazla olacağını vurguladı.

Katar'ın LNG'de en esnek ve uygun fiyatları sağlayabildiğini savunan Attiyah, şu an LNG tedariği için Sri Lanka, Filipinler ve bazı Afrika ülkeleriyle de görüşmeler yaptıklarını bildirdi.

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Son Güncelleme: 05.12.2017 17:08
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