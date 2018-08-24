Katil iadesini tutuklu bekleyecek

Havadis Gazetesi’nden Devrim Demir’in haberine göre: Interpol, İngiltere’de cinayet zanlısı olarak aranırken KKTC’de Ricky De Bruin adına düzenlenen sahte pasaportla yakalanan Charles Edward Riddington’un parmak izlerini KKTC polisine gönderdi

İngiltere’de 2016 yılında bir spor salonunda işlenen cinayetin zanlısı olarak aranırken İnterpol’ün verdiği bilgiyle sahte pasaportla KKTC yakalanan Charles Edward Riddington aleyhindeki soruşturma tamamlandı.

Uzun süre İskele’de yaşadığı tespit edilen Riddington’un parmak izleri ile İnterpol’ün elindeki parmak izinin örtüştüğü öğrenildi.

Aleyhinde alınan 3 günlük tutukluluk süresi dolan zanlı, dün teminat talebiyle yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Rauf Kürşad, zanlının ülkedeki turist statüsüne dikkati çekerek yargılanıncaya kadar 1 ayı geçmeyecek şekilde cezaevine gönderilmesine karar verdi.

Soruşturma tamamlandı

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Demirhan Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Mehmet Bayır, zanlı Charles Edward Riddington’ın sahtelenmiş evrakı tedavüle sürüp başkasının kimliğine bürünerek sahte beyanla kayıt temin ettiğini anlattı.

Polis memuru Bayır, zanlının 26 Aralık 2017 yılında, Ercan Havalimanında, tasarrufunda bulunan Ricky De Bruin adına düzenlenmiş, P0789839 seri numaralı, Nambia pasaportunu, görevli muhaceret memuruna ibraz ederek KKTC’ye giriş yaparak sahtelenmiş evrağı tedavüle sürdüğünü kaydetti.

Bayır, zanlının aynı şekilde 2018 yılında birçok kez KKTC’den giriş çıkış yaptığının tespit edildiğini söyledi.

Charles Edward Riddington’un işlediği suçları itiraf ettiğini ancak kendi adına ait orijinal kimlik belgelerine henüz ulaşamadıklarını belirten Bayır, soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, zanlının yargılanıncaya kadar cezaevine gönderilmesi talebinde bulundu.

Yüklü miktarda para ile yakalandı

Havadis, Charles Edward Riddington’un İskele’de kaldığı evde tasarrufunda yüklü miktarda para ele geçirildiğini öğrendi.

Zanlı polise verdiği ifadede, KKTC’de sadece kaldığını çalışmadığını ve kendisine yurt dışından düzenli para geldiğini itiraf ettiği öğrenildi.