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Katil Kocaya müebbet!

Mağusa'da 18 Nisan 2017 tarihinde eşi Burcu Okumuş’u sokak ortasında ve herkesin gözü önünde hunharca öldüren katil koca sanık Özgür Okumuş müebbet hapse mahkum edildi

02 Ekim 2018 Salı 16:06
Katil Kocaya müebbet!

Gamze PİR BAYKUR

Mağusa'da 18 Nisan 2017 tarihinde eşi Burcu Okumuş’u sokak ortasında ve herkesin gözü önünde 5 bıçak darbesiyle gözünü kırpmadan hunharca öldüren katil koca sanık Özgür Okumuş müebbet hepse mahkum edildi  

“Taammüden adam öldürme”, “Adam öldürme” ve “Kanunsuz bıçak taşıma” davalarından yargılanan sanık Özgür Okumuş her 3 davadan da suçlu bulunup müebbet hapse mahkum edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Burcu OkumuşMağusaKatil KocaÖzgür OkumuşMüebbet HapisGündemKıbrıs
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Burcunun yakını 2018-10-02 16:41:59

Kuzey kıbrıs türk cumhuriyetinin adaletine sonuna kadar inandık biz gencecik kızımızı topraga verdik adaletinize güvendik teşekkürler kktc

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Aybüke 2018-10-02 17:02:48

Adalet yerini buldu bir annenin babanın duaları kabul oldu

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eregli 2018-10-02 20:26:11

kıbrıs adaletine çok teşekkürler

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eregli 2018-10-02 20:28:59

keşke bunlar için idam olsa ama bu mahluklara ödül verilmiş olurdu hergün acı çekmesi daha iyi kıbrıs adaletine çok teşekkürler

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eregli 2018-10-02 20:31:17

burcuya sahip çıkan tüm kıbrıs halkına kıbrıs adaletine teşekkürler

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