Katil Kocaya müebbet!

Gamze PİR BAYKUR
Mağusa'da 18 Nisan 2017 tarihinde eşi Burcu Okumuş’u sokak ortasında ve herkesin gözü önünde 5 bıçak darbesiyle gözünü kırpmadan hunharca öldüren katil koca sanık Özgür Okumuş müebbet hepse mahkum edildi
“Taammüden adam öldürme”, “Adam öldürme” ve “Kanunsuz bıçak taşıma” davalarından yargılanan sanık Özgür Okumuş her 3 davadan da suçlu bulunup müebbet hapse mahkum edildi.
Kuzey kıbrıs türk cumhuriyetinin adaletine sonuna kadar inandık biz gencecik kızımızı topraga verdik adaletinize güvendik teşekkürler kktc
Adalet yerini buldu bir annenin babanın duaları kabul oldu
kıbrıs adaletine çok teşekkürler
keşke bunlar için idam olsa ama bu mahluklara ödül verilmiş olurdu hergün acı çekmesi daha iyi kıbrıs adaletine çok teşekkürler
burcuya sahip çıkan tüm kıbrıs halkına kıbrıs adaletine teşekkürler