Katil Kocaya müebbet!

Gamze PİR BAYKUR

Mağusa'da 18 Nisan 2017 tarihinde eşi Burcu Okumuş’u sokak ortasında ve herkesin gözü önünde 5 bıçak darbesiyle gözünü kırpmadan hunharca öldüren katil koca sanık Özgür Okumuş müebbet hepse mahkum edildi

“Taammüden adam öldürme”, “Adam öldürme” ve “Kanunsuz bıçak taşıma” davalarından yargılanan sanık Özgür Okumuş her 3 davadan da suçlu bulunup müebbet hapse mahkum edildi.